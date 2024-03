టీమిండియా వికెట్‌ కీపర్‌, రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌ కెప్టెన్‌ సంజూ శాంసన్‌ పెద్ద మనసు చాటుకున్నాడు. తన చిన్నారి అభిమాని కోరికను నెరవేర్చి అతడిని ఖుషీ చేశాడు.

కాగా దివ్యాంగ చిన్నారి అయిన ఓ బాలుడు తన ప్రతిభా పాటవాలతో ఇటీవల నెట్టింట వైరల్‌గా మారాడు. కాళ్లూ చేతులూ సహకరించకపోయినా ఫుట్‌బాల్‌ ఆడటం, బ్యాట్‌ పట్టి క్రికెట్‌ ఆడటం, పియానో వాయించడం వంటి టాలెంట్‌తో ఇప్పటికే అనేక ట్రోఫీలు, ప్రశంసా పత్రాలు పొందాడు.

This talented kid's biggest dream is to meet Sanju Samson 🥺

Hopefully it happens soon 🙌❤️ pic.twitter.com/7MYPiR3j23

— Sanju Samson Fans Page (@SanjuSamsonFP) January 29, 2024