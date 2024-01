SA20, 2024: డుప్లెసిస్‌ ఊచకోత.. 34 బంతుల్లోనే..!

సౌతాఫ్రికా టీ20 లీగ్‌ 2024లో భాగంగా నిన్న జరిగిన మ్యాచ్‌లో జోబర్గ్‌ సూపర్‌ కింగ్స్‌ కెప్టెన్‌ ఫాఫ్‌ డుప్లెసిస్‌ విశ్వరూపం ప్రదర్శించాడు. ముంబై ఇండియన్స్‌ కేప్‌టౌన్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో 20 బంతుల్లోనే అజేయ అర్ధశతకం (4 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లు) బాది తన జట్టును గెలిపించాడు. ఫలితంగా సూపర్‌ కింగ్స్‌ 34 బంతుల్లోనే ఎంఐ కేప్‌టౌన్‌ నిర్ధేశించిన లక్ష్యాన్ని ఛేదించి, 10 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది.

WHAT A RUN CHASE JOBURG SUPER KINGS 🤯 🔥

JSK chases down 98 runs from just 5.4 overs - Faf Du Plessis 50*(20) & Du Plooy 41*(14) are the heroes in chase against MI Capetown in SA20 - A classic game. pic.twitter.com/XqKwrSU5Xs

— Johns. (@CricCrazyJohns) January 29, 2024