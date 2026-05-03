ఐపీఎల్-2026లో కోల్కతా నైట్రైడర్స్ స్టార్ రోవ్మన్ పావెల్ మరోసారి తన సంచలన ఫీల్డింగ్తో అందరిని ఆశ్చర్యపరిచాడు. ఈ ధనాధన్ లీగ్లో భాగంగా ఉప్పల్ వేదికగా సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్తో మ్యాచ్లో పావెల్ అద్భుతమైన క్యాచ్ను అందుకున్నాడు.
ఎస్ఆర్హెచ్ డేంజరస్ బ్యాటర్ హెన్రిచ్ క్లాసెన్ను సూపర్ క్యాచ్తో పావెల్ పెవిలియన్కు పంపాడు. సన్రైజర్స్ ఇన్నింగ్స్ 11వ ఓవర్ వేసిన కామెరాన్ గ్రీన్ బౌలింగ్లో నాలుగో బంతిని క్లాసెన్ లెగ్ సైడ్ ఆడే ప్రయత్నం చేశాడు. అయితే టైమింగ్ కుదరకపోవడంతో బంతి గాలిలోకి లేచింది.
ఈ క్రమంలో డీప్ మిడ్ వికెట్ నుండి వేగంగా పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చిన రోవ్మన్ పావెల్.. తన కుడివైపు గాలిలోకి ఎగిరి ఒంటి చేత్తో బంతిని అందుకున్నాడు. దీంతో ఉప్పల్ మైదానంలో ప్రేక్షకులు ఒక్కసారిగా బిత్తరపోయారు. ఈ క్యాచ్కు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరలవుతోంది.
కాగా ఈ క్యాచ్ను అందుకునే క్రమంలో పావెల్ తలకు గాయం కూడా అయ్యే అవకాశముండేది. అయినప్పటికి రిస్క్ తీసుకుని మరి పావెల్ బంతిని ఒడిసిపట్టాడు. కాగాఇదే సీజన్లో లక్నో సూపర్ జెయింట్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లోనూ పావెల్ సంచలన క్యాచ్ను అందుకున్నాడు.
ఇక ఈ మ్యాచ్ విషయానికి వస్తే.. టాస్ గెలిచి తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన సన్రైజర్స్ 19 ఓవర్లలో 19 ఓవర్లలో 165 పరుగులకే కుప్పకూలింది. ఎస్ఆర్హెచ్ బ్యాటర్లలో ట్రావెస్ హెడ్(61), ఇషాన్ కిషన్(42) మిగతా బ్యాటర్లంతా విఫలమయ్యారు. కేకేఆర్ బౌలర్లలో వరుణ్ చక్రవర్తి మూడు వికెట్లు పడగొట్టగా.. త్యాగీ, నరైన్ తలా రెండు వికెట్లు సాధించారు.
It takes a stunner to send #HeinrichKlaasen packing! 🤯🔥#RovmanPowell covers massive ground and pulls off a one-handed diving catch to dismiss the danger man! 🫡#TATAIPL Revenge Week 2026 ➡️ #SRHvKKR | LIVE NOW 👉 https://t.co/YyLg9wqh6o pic.twitter.com/Dgp31wvLY8
— Star Sports (@StarSportsIndia) May 3, 2026