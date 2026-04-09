Sakshi News home page

Trending News:

రోహిత్‌ శర్మకు సంబంధించి బిగ్‌ న్యూస్‌

Apr 9 2026 6:14 PM | Updated on Apr 9 2026 6:28 PM

Is Rohit Sharma set for Netflix acting debut or Is a biopic coming, Viral post sparks buzz

దిగ్గజ బ్యాటర్‌ రోహిత్‌ శర్మకు సంబంధించి ఓ బిగ్‌ న్యూస్‌ అందుతుంది. హిట్‌మ్యాన్‌పై బయోపిక్‌ రాబోతుందని సోషల్‌మీడియా కోడై కూస్తోంది. ఇవాళ (ఏప్రిల్‌ 9) రోహిత్‌ ఇన్‌స్టాలో షేర్‌ చేరిన స్టోరీ ఈ పుకార్లకు తావిచ్చింది.

రోహిత్‌ షేర్‌ చేసిన క్రిప్టిక్‌ పోస్ట్‌లో నెట్‌ఫిక్స్‌ లోగో కలిగిన డ్రాఫ్ట్‌ #45 అనే స్క్రిప్ట్‌ డాక్యుమెంట్‌ కనిపిస్తుంది. దీనిపై Champion అని రాసి ఉంది. Rohit Sharma’s copy అనే వాటర్‌మార్క్‌ ఉండటంతో, హిట్‌మ్యాన్‌ ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో భాగస్వామ్యం అయ్యాడని అభిమానులు భావిస్తున్నారు. #collab అనే క్యాప్షన్‌ Netflix‌తో అధికారిక ఒప్పందం ఉందని సూచిస్తోంది.  

వీటన్నిటినీ బట్టి హిట్‌మ్యాన్‌పై డాక్యుమెంటరీ లేదా బయోపిక్‌ రాబోతుందన్న ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. ముంబై ఇండియన్స్‌-రోహిత్‌ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో డాక్యూ–సిరీస్‌ ఉంటుందని కొందరనుకుంటున్నారు. మరికొందరేమో, రోహిత్‌ స్పోర్ట్స్‌–థీమ్‌ షోలో పాల్గొనబోతున్నాడని చర్చించుకుంటున్నారు.

ఇదిలా ఉంటే, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో టెస్ట్‌, టీ20 ఫార్మాట్లకు రిటైర్మెంట్‌ ప్రకటించిన రోహిత్‌ శర్మ వన్డేల్లో మాత్రమే కొనసాగుతున్నాడు. మరోవైపు ఫ్రాంచైజీ క్రికెట్‌లో ఐపీఎల్‌లో కొనసాగుతున్నాడు. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఐపీఎల్‌ 2026లో హిట్‌మ్యాన్‌ ఓ మోస్తరు ప్రదర్శనలతో పర్వాలేదనిపిస్తున్నాడు. 

తొలి మ్యాచ్‌లో 78 (38) పరుగులు, ఆతర్వాతి మ్యాచ్‌లో 35 పరుగులు చేశాడు. రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌తో జరిగిన మూడో మ్యాచ్‌లో 5 పరుగులు సహా.. ఇప్పటివరకు ఆడిన 3 మ్యాచ్‌ల్లో 118 పరుగులు చేశాడు. హిట్‌మ్యాన్‌ తన తదుపరి మ్యాచ్‌ను ఏప్రిల్‌ 12న ఆడనున్నాడు. వాంఖడే జరిగే ఆ మ్యాచ్‌లో ముంబై ఇండియన్స్‌ ఆర్సీబీతో తలపడుతుంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సెలబ్రిటీలతో ఐకాన్ స్టార్ బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 2

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న నయనతార, విఘ్నేష్ శివన్ (ఫొటోలు)
photo 3

గుర్తుకొస్తున్నాయి.. మహానేత పాదయాత్రకు 23 ఏళ్లు (చిత్రాలు)
photo 4

ఈ సినిమా ఎంతో స్పెషల్‌ అంటున్న కృతీ శెట్టి (ఫోటోలు)
photo 5

తెలంగాణలో ప్రసిద్ధి చెందిన ‘కామాఖ్య యోని పీఠం’ ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)

Video

View all
Jeevan Reddy Joins BRS KTR Makes Key Remarks in Jagtial 1
Video_icon

కాంగ్రెస్ కు గుడ్ బై BRSలోకి జీవన్ రెడ్డి..
Former NASA Scientist Former Employees Reveals Sensational Details 2
Video_icon

నాసాలో చీకటి కోణం.. సంచలన విషయాలు బయటపెట్టిన NASA మాజీ శాస్త్రవేత్త
YSRCP MLC Botsa Satyanarayana Emotional Recalling YSR 3
Video_icon

కంటతడి పెట్టిన బొత్స
YS Jagan MAVIGUN Flex Banners in Machilipatnam, Vijayawada, and Guntur 4
Video_icon

మచిలీపట్నం, విజయవాడ, గుంటూరులో భారీగా 'మావిగన్' ఫ్లెక్సీలు
Vellampalli Srinivas Strong Counter to Chandrababu Comments on YS Jagan 5
Video_icon

మామను చంపిన నువ్వు తల్లి, చెల్లి గురించి మాట్లాడతావా.. నీ మొహానికి సిగ్గుందా..!
Advertisement
 