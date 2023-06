వ‌ర‌ల్డ్ టెస్టు చాంపియ‌న్‌షిప్ ఫైన‌ల్‌కు అంతా సిద్ధమయింది. బుధ‌వారం ఓవ‌ల్ వేదిక‌గా టీమిండియా, ఆస్ట్రేలియా ఫైనల్‌ ఆడనున్నాయి. కాగా ఇరు జ‌ట్ల‌కు చెందిన కెప్టెన్లు ఫోటో సెష‌న్‌లో పాల్గొన్న ఫోటోలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. కెప్టెన్స్ ఫోటో ఈవెంట్‌లో పాల్గొన్న రోహిత్ శ‌ర్మ‌, ప్యాట్ క‌మిన్స్‌లు ప‌లు అభిప్రాయాలు వెల్ల‌డించారు. వర‌ల్డ్ టెస్టు చాంపియ‌న్‌షిప్ మేస్‌(గద)తో ఆ ఇద్ద‌రూ ఫోటో దిగారు.

ఫైన‌ల్ వ‌ర‌కు చేరేందుకు ఎంతో శ్ర‌మించామ‌ని, ఇక మేస్‌ను అందుకోవ‌డమే త‌మ ల‌క్ష్య‌మ‌ని ఆసీస్ కెప్టెన్ క‌మిన్స్ అన్నాడు. ఇక్క‌డ‌కు రావ‌డం సంతోషంగా ఉంద‌ని, ఎన్నో విజ‌యాల‌ను ద‌క్కించుకోవాల్సి వ‌చ్చింద‌ని ఇంట్లోనే కాదు.. విదేశీ టూర్ల‌నూ స‌క్సెస్ సాధించామ‌ని క‌మ్మిన్స్ తెలిపాడు. గ‌త కొన్నాళ్ల నుంచి త‌మ బృందం బాగా ప్ర‌ద‌ర్శిస్తోంద‌న్నాడు.

