టీమిండియా దిగ్గజం సచిన్‌ టెండుల్కర్‌ ప్రస్తుతం కశ్మీర్‌ పర్యటనలో ఉన్నాడు. భూతల స్వర్గంలో గల్లీ క్రికెట్‌ ఆడుతూ, జవాన్లను పలకరిస్తూ ఆహ్లాదంగా గడుపుతున్నాడు.

కుటుంబంతో కలిసి కశ్మీర్‌ అందాలను ఆస్వాదిస్తూ.. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలను ఎప్పటికప్పుడు సోషల్‌ మీడియాలో పంచుకుంటున్నాడు. ఈ క్రమంలో ‘క్రికెట్‌ గాడ్‌’ సచిన్‌ టెండుల్కర్‌ తాజాగా షేర్‌ చేసిన వీడియో అభిమానుల హృదయాలను తాకింది.

ఇంతకీ అందులో ఏముంది?!... జమ్మూ కశ్మీర్‌కు చెందిన అమిర్‌ హుసేన్‌ లోనీ అనే దివ్యాంగ క్రికెటర్‌ పేరు అప్పట్లో సోషల్‌ మీడియాలో ట్రెండ్‌ అయిన విషయం తెలిసిందే. చిన్ననాటి నుంచే క్రికెట్‌పై మక్కువ పెంచుకున్న అమిర్‌.. దురదృష్టవశాత్తూ ఎనిమిదేళ్ల వయసులో ఓ ప్రమాదంలో రెండు చేతులను పోగొట్టుకున్నాడు.

అయినప్పటికీ ధైర్యం కూడదీసుకుని.. అడుగడుగునా ఎదురవుతున్న సవాళ్లను దాటుకుంటూ.. రాష్ట్ర పారా క్రికెట్‌ జట్టు కెప్టెన్‌గా ఎదిగాడు. రెండు చేతులు లేకున్నా తన మెడ భాగం, భుజం మధ్య బ్యాట్‌ పెట్టకుని క్రికెట్‌ ఆడే అమిర్‌.. కాళ్లతో బౌలింగ్‌ చేయగలడు.

And Amir has made the impossible possible. I am so touched watching this! Shows how much love and dedication he has for the game.

Hope I get to meet him one day and get a jersey with his name. Well done for inspiring millions who are passionate about playing the sport. https://t.co/s5avOPXwYT

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) January 12, 2024