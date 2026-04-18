గుడ్‌ న్యూస్‌ చెప్పిన రషీద్‌ ఖాన్‌

Apr 18 2026 3:52 PM | Updated on Apr 18 2026 3:56 PM

Rashid Khan welcomes baby boy Azlan after Gujarat Titans win vs KKR in IPL 2026

అఫ్గానిస్తాన్ స్టార్ స్పిన్న‌ర్‌, గుజ‌రాత్ టైటాన్స్ వైస్ కెప్టెన్ ర‌షీద్ ఖాన్ తండ్రయ్యాడు. అత‌డి భార్య పండింటి మగ బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. ఈ గుడ్ న్యూస్‌ను రషీద్‌ ఎక్స్ వేదికగా అభిమానులతో పంచుకున్నాడు. తన చిన్నారికి 'అస్లాన్ ఖాన్' అని పేరు పెట్టినట్లు రషీద్ వెల్ల‌డించాడు. ఈ ప్రపంచంలోకి నా లిటిల్ ప్రిన్స్‌కు స్వాగతం అంటూ రషీద్ ఓ పోస్ట్ పెట్టాడు. 

దీంతో అతడికి నెటిజన్లు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. కాగా రషీద్ ఖాన్ గతేడాది ఆగస్టులో రెండో పెళ్లి చేసుకున్నాడు. అంతకంటే ముందు 2024 అక్టోబర్‌లో పష్తూన్ ఆచారాల ప్రకారం రషీద్  మొదటి పెళ్లి జరిగింది. రషీద్  వివాహ వేడుకకు అఫ్గానిస్తాన్‌ క్రికెటర్లంతా హాజరయ్యారు. 

కానీ ఏడాది తిరగకుముందే వ్యక్తిగత కారణాల చేత వారిద్దరూ విడిపోయారు. ఇప్పుడు తన రెండో భార్యకు మగ బిడ్డ జన్మించడంతో రషీద్ తండ్రయ్యాడు. రషీద్ ప్రస్తుతం ఐపీఎల్‌-2026లో బిజీబిజీగా ఉన్నాడు. ఈ ఏడాది సీజ‌న్‌లో ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు 5 మ్యాచ్‌లు ఆడిన ర‌షీద్ 5 వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టాడు.
ముంబైలో INCA అవార్డ్స్‌.. ఉత్తమ నటుడిగా నాగచైతన్య (ఫోటోలు)
సిద్ధార్థ్‌ బర్త్‌డే.. స్పెషల్‌ ఫోటోలు షేర్‌ చేసిన అదితి రావు హైదరి (ఫొటోలు)
'పాపం ప్రతాప్' మూవీ థ్యాంక్ యూ మీట్ (ఫొటోలు)
ఉప్పల్‌లో ఫుల్‌ జోష్‌.. ధనా ధన్‌ ధోని, ప్లేయర్ల ప్రాక్టీస్‌ (ఫొటోలు)
ఫ్యామిలీతో సరదాగా టాలీవుడ్ నటుడు రాజా రవీంద్ర (ఫోటోలు)

Jogi Ramesh Speech at Ambati Rambabu Nirasana Nirahara Deeksha
అంబటి రాంబాబు దీక్ష వద్ద జోగి రమేష్ స్పీచ్
5 Ancient Indian Superfoods Trending in Hyderabad to Reverse Lifestyle Diseases
రోగాలు రాకుండా ఉండాలా? హైదరాబాద్ లో ట్రెండ్ అవుతున్న పాతకాలపు ఆహారం
Vidadala Rajini Speech at Ambati Rambabu Nirasana Nirahara Deeksha
అంబటి రాంబాబు దీక్ష వద్ద విడదల రజిని స్పీచ్
Jogi Ramesh Supports Ambati Rambabu
వంగవీటి అడుగు జాడల్లో దీక్ష.. అంబటి అన్నకు మేమున్నాం
Sugar Patients Rejoice CSIR's New Designer Rice is a Game Changer
డయాబెటిస్ ఉన్నా హాయిగా అన్నం తినొచ్చు! అన్నం ఇలా వండండి
