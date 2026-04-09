పాకిస్తాన్‌కు కొత్త హెడ్‌కోచ్‌.. ఆటగాళ్లలో తీవ్ర అసంతృప్తి

Apr 9 2026 8:51 AM | Updated on Apr 9 2026 9:12 AM

కరాచీ: పాకిస్తాన్‌ హాకీ సమాఖ్య (పీహెచ్‌ఎఫ్‌) తమ సీనియర్‌ టీమ్‌ హెడ్‌ కోచ్‌ ఎంపికకు సంబంధించి కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రస్తుతం టీమ్‌కు కోచ్‌గా ఉన్న ఆస్ట్రేలియన్‌ కొలిన్‌ బ్యాచ్‌ స్థానంలో స్వదేశీ కోచ్‌ను ప్రకటించింది. 

మాజీ ఒలింపియన్‌ మన్‌జూర్‌ ఉల్‌ హసన్‌ పాక్‌ టీమ్‌కు హెడ్‌ కోచ్‌గా వ్యవహరిస్తాడు. రాబోయే ఎఫ్‌ఐహెచ్‌ ప్రొ లీగ్, ప్రపంచ కప్‌లలో పాల్గొనే టీమ్‌ మన్‌జూర్‌ శిక్షణలోనే సన్నద్ధమవుతుంది. మాజీ ఆటగాళ్లు హసన్‌ సర్దార్, ఇస్లాహుద్దీన్‌ సిద్దిఖీలతో కూడిన పీహెచ్‌ఎఫ్‌ ప్రొఫెషనల్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ కమిటీ సిఫారసుపై కొత్త కోచ్‌ ఎంపిక జరిగింది. 

తీవ్ర అసంతృప్తి
అయితే మన్‌జూర్‌ను కోచ్‌గా నియమించడంపై పాక్‌ జట్టులో ఆటగాళ్లు తీవ్ర అసంతృప్తికి గురైనట్లు సమాచారం. తాజా నిర్ణయం పట్ల వారు నిర్ఘాంతపోయారు. 70వ, 80వ దశకాల్లో డిఫెండర్‌గా మన్‌జూర్‌ పాక్‌ జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. 

అనూహ్య ప్రకటన
‘ఆటగాడిగా మన్‌జూర్‌కు మంచి గుర్తింపు ఉన్న మాట వాస్తవమే. అయితే కోచ్‌గా ఆయనను ఎంపిక చేయడం అంటే తీవ్ర నిరాశాజనక ఫలితాలను కొనితెచ్చుకోవడమే. కొలిన్‌ బ్యాచ్‌ అన్ని రకాలుగా అర్హుడైన కోచ్‌. మేమంతా ఆయన శిక్షణతో సంతోషంగా ఉన్నాం. 

ఆధునిక హాకీకి సంబంధించి అన్ని అంశాలపై అవగాహన ఉంది. ప్రొ లీగ్, వరల్డ్‌ కప్‌లాంటి పెద్ద ఈవెంట్లలో మమ్మల్ని కొలిన్‌ సమర్థంగా నడిపిస్తాడని భావించిన తరుణంలో ఈ అనూహ్య ప్రకటన వచ్చింది’ అని పాక్‌ జాతీయ జట్టులోని ఒక ఆటగాడు వ్యాఖ్యానించాడు. ఎనిమిదేళ్ల విరామం తర్వాత పాకిస్తాన్‌ ఈ ఏడాది జరిగే ప్రపంచ కప్‌నకు అర్హత సాధించింది.    

చదవండి: IPL 2026: బీసీసీఐ కొత్త నిబంధనలు

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

తెలంగాణలో ప్రసిద్ధి చెందిన ‘కామాఖ్య యోని పీఠం’ ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 2

విజయవాడలో సందడి చేసిన సినీ నటి భాగ్యశ్రీ బోర్సే (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్ : “రా స్ట్రెంగ్త్ కాలిస్థెనిక్స్ ఛాంపియన్‌షిప్” (ఫొటోలు)
photo 4

చంద్రబాబు సర్కార్‌పై వైఎస్‌ జగన్‌ ఫైర్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

డెకాయిట్‌ కోసం వచ్చేసిన వెంకీ మామ (ఫోటోలు)

Video

View all
YS Jagan Emotional Tweet On YSR Padayatra 1
Video_icon

YSR పాదయాత్ర గుర్తు చేసుకుంటూ వైఎస్ జగన్ ఎమోషనల్
Jupudi Prabhakar Rao Interesting Facts About YS Jagan MAVIGUN 2
Video_icon

'మావిగన్' తో ఇన్ని ఉపయోగాలా..! కళ్ళకు కట్టినట్టు వివరించిన జూపూడి
Jada Sravan Kumar Slams ABN Radha Krishna Comments 3
Video_icon

నీ తొలిపలుకులు మడిచి.. ABN రాధాకృష్ణపై జడ శ్రవణ్ ఫైర్
YSRCP Varudu Kalyani Comments On Pawan Kalyan 4
Video_icon

నీ తల్లి గురించి ABN లో వచ్చిన వార్త మర్చిపోయావా పవన్
Rachamallu Siva Prasad Reddy Wife Ramadevi Warning To ABN Radhakrishna 5
Video_icon

మాకు టైం వస్తది.. అప్పుడు నీ నాశనమే ABN రాధాకృష్ణకు రాచమల్లు భార్య స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్
Advertisement
 