టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్‌ ఎంఎస్‌ ధోనికి సంబంధించిన ఓ వీడియో​ గత కొద్దిగంటలుగా నెట్టింట హల్‌చల్‌ చేస్తుంది. ఈ వీడియోలో ధోని ఇండిగో ఎయిర్‌లైన్స్‌ ఫ్లయిట్‌లో ప్రయాణిస్తూ తన ట్యాబ్‌లో క్యాండీ క్రష్‌ గేమ్‌ ఆడుతూ కనిపించాడు. ఎయిర్‌ హోస్టెస్‌ ధోనికి చాక్లెట్లు ఆఫర్‌ చేస్తుండగా ఇది జరిగింది. అంతే ఈ వీడియో చూసిన మరుసటి క్షణమే ధోని అభిమానులు క్యాండీ క్రష్‌ గేమ్‌ను డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవడం మొదలుపెట్టారు. ఇది ఏ రేంజ్‌లో సాగిందంటే.. 3 గంటల వ్యవధిలో ఈ గేమ్‌ను 36 లక్షల మంది డౌన్‌ లోడ్‌ చేసుకున్నారు.

ఒక్కసారిగా తమకు ఇంత గిరాకీ పెరగడం చూసి క్యాండీ క్రష్‌ యాజమాన్యం అవాక్కయ్యింది. ఉన్నట్లుండి డౌన్‌లోడ్స్‌ ఈ స్థాయిలో పెరగడానికి గల కారణాలు ఏంటని ఆరా తీస్తే అసలు విషయం బయటపడింది. దీంతో క్యాండీ క్రష్‌ యాజమాన్యం ట్విటర్‌ వేదికగా తమ పాలిట దేవుడైన మహేంద్ర సింగ్‌ ధోనికి కృతజ్ఞతలు తెలిపింది. కేవలం 3 గంటల్లో 3.6 మిలిమన్ల డౌన్‌లోడ్స్‌.. థ్యాంక్స్‌ టు ఇండియన్‌ క్రికెట్‌ లెజెండ్‌ ఎంఎస్‌ ధోని.. మీ వల్లే ప్రస్తుతం మేము భారత్‌లో ట్రెండింగ్‌లో ఉన్నామంటూ తమ ట్వీట్‌లో రాసుకొచ్చింది.

Just In - We Got 3.6 Million New Downloads in just 3 hours.

Thanks to the Indian Cricket Legend @msdhoni . We are Trending In India Just Because Of You.

#Candycrush #MSDhoni𓃵

~ Team Candy Crush Saga pic.twitter.com/LkpY8smxzA

— Candy Crush Saga Official (@teams_dream) June 25, 2023