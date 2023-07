Wimbledon 2023: నిన్న జరిగిన వింబుల్డన్‌-2023 ఫైనల్లో సెర్బియా యోధుడు నొవాక్‌ జకోవిచ్‌.. స్పానిష్‌ యువకెరటం కార్లోస్‌ అల్‌కరాజ్‌ చేతిలో ఓటమిపాలైన విషయం తెలిసిందే. 4 గంటల 42 నిమిషాల పాటు సాగిన ఈ రసవత్తర సమరంలో అల్‌కరాజ్‌ 1–6, 7–6 (8/6), 6–1, 3–6, 6–4 స్కోరుతో జొకోవిచ్‌పై నెగ్గాడు. తద్వారా అల్‌కరాజ్‌ తొలి వింబుల్డన్‌ టైటిల్‌ను, ఓవరాల్‌గా రెండో గ్రాండ్‌స్లామ్‌ను తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు.

