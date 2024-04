ఐపీఎల్‌-2024లో పంజాబ్‌ కింగ్స్‌తో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ ఆటగాడు, ఆంధ్ర ఆల్‌రౌండర్‌ నితీష్‌ కుమార్‌ రెడ్డి విధ్వంసం​ సృష్టించాడు. జట్టు కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు క్రీజులోకి వచ్చిన నితీష్‌ కుమార్‌ తన అద్భుత ప్రదర్శనతో అందరని ఆకట్టుకున్నాడు. తొలుత ఆచితూచి ఆడిన నితీష్‌ మిడిల్‌ ఓవర్లలో ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయాడు.

ఓ వైపు వికెట్లు పడుతున్నప్పటికి మన తెలుగు బిడ్డ మాత్రం ప్రత్యర్ధి బౌలర్లకు చుక్కలు చూపించాడు. ముఖ్యంగా 15 ఓవర్‌ వేసిన పంజాబ్‌ స్పిన్నర్‌ హర్‌ప్రీత్‌ బ్రార్‌ను నితీష్‌ ఊచకోత కోశాడు. ఆ ఓవర్‌లో ఏకంగా రెండు సిక్స్‌లు, రెండు ఫోర్లతో ఏకంగా 22 పరుగులు రాబట్టాడు.

ఓవరాల్‌గా ఈ మ్యాచ్‌లో 37 బంతులు ఎదుర్కొన్న నితీష్‌.. 4 ఫోర్లు, 5 సిక్స్‌లతో 64 పరుగులు చేశాడు. అతడి ఇన్నింగ్స్‌కు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతోంది. దీంతో అతడిపై నెటిజన్లు ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. శెభాష్‌ నితీష్ కుమార్‌.. తెలుగోడి సత్తా చూపించావు అంటూ ఫ్యాన్స్‌ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఇక నితీష్‌ విధ్వంసకర ఫలితంగా ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 182 పరుగులు చేసింది.

