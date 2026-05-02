 ముంబై ఇండియ‌న్స్‌కు చావోరేవో మ్యాచ్‌.. ఓడితే ఇంటికే? | Mumbai Indians playoff qualification chances: Can Hardik Pandya-led side end up in top four? | Sakshi
IPL 2026: ముంబై ఇండియ‌న్స్‌కు చావోరెవో మ్యాచ్‌.. ఓడితే ఇంటికే?

May 2 2026 1:45 PM | Updated on May 2 2026 1:55 PM

Mumbai Indians playoff qualification chances: Can Hardik Pandya-led side end up in top four?

ఐపీఎల్‌-2026లో ముంబై ఇండియ‌న్స్ కీల‌క పోరుకు సిద్ద‌మైంది. శ‌నివారం చెపాక్‌ వేదిక‌గా చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్‌తో ముంబై ఇండియ‌న్స్ అమీతుమీ తెల్చుకోనుంది. ప్లే ఆఫ్ రేసులో నిల‌వాలంటే ముంబై ఈ మ్యాచ్‌లో క‌చ్చితంగా గెల‌వాల్సిందే. ఈ ఏడాది సీజ‌న్‌లో ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు 8 మ్యాచ్‌లు ఆడిన ముంబై కేవ‌లం రెండింట మాత్ర‌మే విజ‌యం సాధించింది.

ఆ జ‌ట్టు ప్ర‌స్తుతం పాయింట్ల ప‌ట్టిక‌లో తొమ్మిద‌వ స్ధానంలో ఉంది. దీంతో ప్లే ఆఫ్ రేసులో ముంబై ఉండాలంటే మిగిలిన సీఎస్‌కేతో పాటు మిగిలిన‌ అన్ని మ్యాచ్‌ల్లోనూ భారీ విజయాలు సాధించాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ముంబై ఇండియ‌న్స్ భ‌వితవ్యం ఇత‌ర జ‌ట్ల ఫ‌లితాల‌పై కూడా ఆధార‌ప‌డి ఉంటుంది.

ముంబై జ‌ట్టులోకి ప్రోటీస్ ఆల్‌రౌండ‌ర్‌
ఇక సీఎస్‌కేతో జ‌ర‌గ‌నున్న మ్యాచ్‌లో ముంబై ఇండియ‌న్స్ ప‌లు మార్పుల‌తో బ‌రిలోకి దిగ‌నున్న‌ట్లు తెలుస్తోంది. చెపాక్ మైదానం స్పిన్ అనుకూలించే అవ‌కాశ‌మున్నంద‌న మాయాంక్ మార్కండేను తిరిగి తుది జ‌ట్టులోకి తీసుకురావ‌ల‌ని ముంబై మేనెజ్‌మెంట్ భావిస్తున్న‌ట్లు స‌మాచారం.

మ‌రో స్పిన్న‌ర్ అల్లా ఘ‌జ‌న్‌ఫ‌ర్‌తో మార్కండే బంతిని పంచుకోనున్నాడు. అదేవిధంగా గ‌త మ్యాచ్‌లో విఫల‌మైన పేస‌ర్ ట్రెంట్ బౌల్ట్‌పై వేటు ప‌డ‌నున్న‌ట్లు వార్త‌లు అత‌డి స్ధానంలో ప్రోటీస్ ఆల్‌రౌండ‌ర్ కార్భిన్ బాష్ ఆడడం దాదాపు ఖాయ‌మైంది. ఈ మ్యాచ్‌కు కూడా స్టార్ ఓపెన‌ర్ రోహిత్ శ‌ర్మ దూరం కానున్నాడు.

దీంతో ముంబై ఇన్నింగ్స్‌ను ర్యాన్ రికెల్ట‌న్‌, విల్ జాక్స్ ప్రారంభించ‌నున్నారు. మిడిలార్డ‌ర్‌లో తిల‌క్ వ‌ర్మ‌, సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్‌, నమ‌న్ ధీర్ ఉండ‌నున్నారు. గ‌త మ్యాచ్‌లో బ్యాటింగ్ చేసే అవ‌కాశం రాక‌పోయిన యువ ఆట‌గాడు రాబిన్ మింజ్‌ను తుది జ‌ట్టులో కొన‌సాగించే సూచ‌న‌లు క‌న్పిస్తున్నాయి.

ముంబై ఇండియ‌న్స్ తుది జ‌ట్టు(అంచ‌నా)
ర్యాన్ రికెల్టన్(వికెట్ కీప‌ర్‌), విల్ జాక్స్, నమన్ ధీర్, సూర్యకుమార్ యాదవ్, తిలక్ వర్మ, హార్దిక్ పాండ్యా(c), రాబిన్ మింజ్, శార్దూల్ ఠాకూర్, కార్బిన్ బాష్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా,  గజన్‌ఫర్, మయాంక్ మార్కండే
చదవండి: Heinrich Klaasen: 'క్షమించండి.. అది సాధ్యం కాదు'

 

Photos

View all
photo 1

మిస్ యూనివర్స్ ఇండియా టు హీరోయిన్‌.. ఎవరీ రియా సింఘా? (ఫొటోలు)
photo 2

తెలంగాణలో గుహ మధ్య అద్భుతమైన ఆలయం (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్ : వైద్య విద్యార్థుల ఆనందం చెట్ట‘పట్టా’ల్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

ఏపీ : పలు జిల్లాలో ఈదురుగాలులతో భారీ వర్షం (ఫొటోలు)
photo 5

బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్, కావ్య రిసెప్షన్‌: ప్రముఖుల సందడి (ఫోటోలు)

Video

View all
Shocking Facts In Software Seetharam And Renuka Case 1
Video_icon

పెళ్లయి ఇద్దరు పిల్లలున్నా అనేక మందితో రేణుక ఎఫైర్.. సీతారాం కేసులో విస్తుపోయే నిజాలు
BCCI Pulls Up Kyle Jamieson for Aggressive Send off to Vaibhav Sooryavanshi 2
Video_icon

వైభవ్ మీదకు దూసుకెళ్లాడు.. భారీ షాకిచ్చిన బీసీసీఐ
TDP Leader Edupuganti Srinivas Babu Exposes Chintamaneni Prabhakar Liquor Scams 3
Video_icon

జగన్ ప్రభుత్వమే బెటర్, మా టీడీపీ ప్రభుత్వంలో నాపైనే కేసులు, మద్యంలో అవినీతి బట్టబయలు
2,200 Years Ago They Had GPS? 4
Video_icon

2200 ఏళ్ల క్రితమే GPS ఉందా? నౌక చెప్పిన ట్రావెల్ హిస్టరీ
Jada Sravan Kumar Slams Raghu Rama Krishna Raju Over Action In Court 5
Video_icon

చట్టం ఎవరికి చుట్టం కాదు, చంద్రబాబే 50 రోజులు జైల్లో ఉన్నాడు, నువ్వొక ఆఫ్ట్రాల్
