ఐపీఎల్‌-2024లో రాజస్తాన్ రాయల్స్ యువ ఓపెనర్ యశస్వీ జైశ్వాల్ వరుసగా రెండో మ్యాచ్‌లోనూ నిరాశపరిచాడు. ఈ క్యాష్ రిచ్ లీగ్ ఈవెంట్‌లో భాగంగా ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌తో మ్యాచ్‌లో జైశ్వాల్ కేవలం 5 పరుగులు మాత్రమే చేసి ఔటయ్యాడు. ఢిల్లీ పేస‌ర్ ముఖేష్ కుమార్ అద్భుతమైన బంతితో జైశ్వాల్‌ను క్లీన్ బౌల్డ్ చేశాడు.

రాజ‌స్తాన్ ఇన్నింగ్స్ 2 ఓవ‌ర్ బౌలింగ్ చేసేందుకు డీసీ కెప్టెన్ రిష‌బ్ పంత్‌.. ముఖేష్ కుమార్‌ను ఎటాక్‌లోకి తీసుకువ‌చ్చాడు. ఈ క్ర‌మంలో ఆ ఓవ‌ర్‌లో రెండో బంతిని జైశ్వాల్ ఫోర్‌గా మ‌లిచాడు. ఆ త‌ర్వాతి రెండు బంతుల‌కు ఎటువంటి ప‌రుగులు రాలేదు. అయితే ఐదో బంతిని అద్భుతమైన ఫుల్-లెంగ్త్ డెలివరీగా ముఖేష్ సంధించాడు.

ఈ క్ర‌మంలో జైశ్వాల్ ఫ్లిక్ షాట్ ఆడ‌టానికి ప్ర‌య‌త్నించ‌గా.. బంతి మిస్స్ అయ్యి స్టంప్స్‌ను గిరాటేసింది. దీంతో ఒక్క‌సారిగా ముఖేష్ బిత్త‌ర‌పోయాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్‌గా మారింది.

