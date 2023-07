మేజర్‌ లీగ్‌ క్రికెట్‌ సీజన్‌ 2023లో లాస్‌ ఏంజెలెస్‌ నైట్‌ రైడర్స్‌ తొలి విజయం నమోదు చేసింది. నిన్న (జులై 23) సీయాటిల్‌ ఆర్కాస్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఆ జట్టు 2 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. రిలీ రొస్సో (38 బంతుల్లో 78 నాటౌట్‌; 3 ఫోర్లు, 7 సిక్సర్లు) అజేయమైన మెరుపు హాఫ్‌ సెంచరీతో విరుచుకుపడి నైట్‌ రైడర్స్‌ను విజయతీరాలకు చేర్చాడు. రొస్సోకు ఆండ్రీ రసెల్‌ (29 బంతుల్లో 37; 4 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్లు) సహకరించాడు. ఫలితంగా నైట్‌ రైడర్స్‌.. ఆర్కాస్‌ నిర్ధేశించిన 171 పరుగుల లక్ష్యాన్ని 8 వికెట్లు కోల్పోయి మరో 5 బంతులు మిగిలుండగానే ఛేదించింది.

One of the innings of the tournament 👏



Rilee Rossouw wins the Player of the Match award for his impressive 7️⃣8️⃣* (3️⃣8️⃣)#MLC2023 pic.twitter.com/WQhNFWn3UH

— Major League Cricket (@MLCricket) July 23, 2023