 అల్కరాజ్‌కు ఊహించని షాక్‌! | Medvedev Ends Carlos Alcaraz Winning Streak Indian Wells Semi Final
Sakshi News home page

Trending News:

Indian Wells: అల్కరాజ్‌కు ఊహించని షాక్‌!

Mar 15 2026 3:33 PM | Updated on Mar 15 2026 4:13 PM

స్పెయిన్‌ టెన్నిస్‌ స్టార్‌ ఆటగాడు, ప్రపంచ నంబర్‌వన్‌ కార్లోస్‌ అల్కరాజ్‌ వరుస విజయాలకు బ్రేక్‌ పడింది. ఇండియానా వెల్స్‌ టోర్నీలో భాగంగా శనివారం రాత్రి జరిగిన పురుషుల సెమీఫైనల్లో రష్యా స్టార్‌ డానిల్‌ మెద్వదెవ్‌ చేతిలో 6-3, 7-6(7/3)తో అల్కరాజ్‌ ఓటమి చవిచూశాడు. 

కేవలం రెండు సెట్ల పాటు జరిగిన మ్యాచ్‌లో మెద్వదెవ్‌ను అల్కరాజ్‌ ప్రతిఘటించలేకపోయాడు. తొలి సెట్‌ను మెద్వదెవ్‌ సులువుగా కైవసం చేసుకున్నాడు. అయితే రెండో సెట్‌లో అల్కరాజ్, మెద్వదెవ్‌ మధ్య రసవత్తరపోరు సాగింది. ఈ నేపథ్యంలో మ్యాచ్‌ టైబ్రేక్‌కు దారి తీసింది. 

అయితే టైబ్రేక్‌లో మెద్వదెవ్‌ మరోసారి తన స్ట్రోక్‌ పవర్‌ చూపించి అల్కరాజ్‌ దెబ్బకొట్టడంతో పాటు టోర్నీ ఫైనల్లో ప్రవేశించాడు. అయితే అల్కరాజ్‌ ఇండియన్‌ వెల్స్‌  టోర్నీ సెమీఫైనల్‌ వరకు వరుసగా 16 మ్యాచ్‌ల్లో విజయం సాధించి ఒక టైటిల్‌ ఫెవరెట్‌గా నిలిచాడు. ఈ ఏడాది వరుస విజయాలతో దుమ్మురేపిన అల్కరాజ్‌ కాలిఫోర్నియన్‌ డెసెర్ట్‌లో వరుసగా మూడో టైటిల్‌ సాధిస్తాడని అనుకన్నప్పటికీ అతని ఆశలకు మెద్వదెవ్‌ గండి కొట్టాడు. 

మరోవైపు మెద్వదెవ్‌కు ఇది వరుసగా తొమ్మిదో విజయం కావడం విశేషం. గత నెలలో దుబాయ్‌ వేదికగా జరిగిన టోర్నీలో మెద్వదెవ్‌ విజయం సాధించాడు. ఇక ఇండియన్‌ వెల్స్‌ టోర్నీలో మెద్వదెవ్‌ ఫైనల్‌ చేరడం ఇది మూడోసారి. గతంలో 2023, 2024లో ఫైనల్‌ చేరినప్పటికీ రన్నరప్‌కే పరిమితమయ్యాడు. 

తాజాగా మూడో ప్రయత్నంలోనైనా టైటిల్‌ సాధించాలనే కసితో మెద్వదెవ్‌ ఉన్నాడు. మరో సెమీస్‌లో ప్రపంచ రెండో ర్యాంకర్‌ జానిక్‌ సిన్నర్‌ 6-2, 6-4తో అలెగ్జాండర్‌ జ్వెరెవ్‌ను ఓడించి టైటిల్‌ పోరుకు అర్హత సాధించాడు. సోమవారం జరగనున్న పురుషుల సింగిల్స్‌ ఫైనల్లో సిన్నర్‌తో మెద్వదెవ్‌ అమీతుమీ తేల్చుకోనున్నాడు.

చదవండి: ‘పాక్‌, బంగ్లా నాటకం ఫలించలేదు’

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఘనంగా కుల్దీప్ యాదవ్ పెళ్లి (ఫోటోలు)
photo 2

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (మార్చి 15- 22)
photo 3

కుల్దీప్‌ యాదవ్‌ పెళ్లి వేడుక సందడి (ఫోటోలు)
photo 4

వైట్‌ డ్రెస్‌లో టాలీవుడ్ యాంకర్ రష్మీ గౌతమ్ అందాలు (ఫోటోలు)
photo 5

భారత టెన్నిస్‌ దిగ్గజం సానియా మీర్జా లేటెస్ట్‌ పోస్ట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Singanamala CI Threatened Farmer For TDP MLA Amilineni Surendra Babu ‪ 1
Video_icon

రైతుకు CI బెదిరింపులు.. ఎక్కడా భయపడని రైతన్న.. ఆడియో కాల్ లీక్
Jr NTR And Prashanth Neels Dragon Movie Update 2
Video_icon

డ్రాగన్ పై దురంధర్ ఎఫెక్ట్..!
Rachamallu Fire Vangalapudi Anitha Over TDP MP Putta Mahesh Drugs Party 3
Video_icon

ఇంత నోరేసుకొని అరవడం కాదు.. అనితను ఏకిపారేసిన రాచమల్లు
Kurasala Kannababu Reaction On TDP MP Putta Mahesh Kumar Drugs Case 4
Video_icon

పుట్టా మహేష్ డ్రగ్స్ కేసు.. తండ్రి కొడుకులకి ఇచ్చిపడేసిన కన్నబాబు
Vijay Raju Fire On TDP MP Putta Mahesh Kumar Drugs Case 5
Video_icon

నువ్వు ఎంపీనా? డ్రగ్స్ డీలరా? టీడీపీ ఎంపీ పుట్ట మహేష్ పై విజయ్ రాజు ఫైర్

Advertisement
 