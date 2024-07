ఫ్రాన్స్‌కు చెందిన కెవిన్‌ పియెట్‌ అనే దివ్యాంగ టెన్నిస్‌ క్రీడాకారుడు పారిస్‌ ఒలింపిక్స్‌లో టార్చ్‌ బేరర్‌గా నిలిచాడు. 35 ఏళ్ల కెవిన్‌ 10 ఏళ్ల క్రితం జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో కాళ్ల స్పర్శను కోల్పోయాడు. పక్షవాతం కారణంగా కెవిన్‌ రెండు కాళ్లు పని చేయడం లేదు. కెవిన్‌.. తాను సొంతంగా నడవలేకపోయినా రోబిటిక్‌ యంత్రం (Exoskeleton) సాయంతో నడుస్తూ ఒలింపిక్స్‌ జ్యోతిని మోసాడు.

Kevin Piette, paraplegic since an accident, made history today by carrying the Olympic flame with his exoskeleton! 💪



