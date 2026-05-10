 టాస్‌ గెలిచి బౌలింగ్‌ ఎంచుకున్న సీఎస్‌కే | IPL 2026: CSK VS LSG Live Updates and highlights | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

టాస్‌ గెలిచి బౌలింగ్‌ ఎంచుకున్న సీఎస్‌కే

May 10 2026 3:12 PM | Updated on May 10 2026 3:17 PM

IPL 2026: CSK VS LSG Live Updates and highlights

ఐపీఎల్‌ 2026లో భాగంగా ఇవాళ (మే 10) డబుల్‌ హడర్‌ మ్యాచ్‌లు జరుగనున్నాయి. మధ్యాహ్నం మ్యాచ్‌లో సీఎస్‌కే, లక్నో తలపడుతున్నాయి. చెన్నైలోని చిదంబరం స్టేడియం వేదికగా జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్‌లో సీఎస్‌కే టాస్‌ గెలిచి తొలుత బౌలింగ్‌ ఎంచుకుంది.

లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ (ప్లేయింగ్ XI): మిచెల్ మార్ష్, జోష్ ఇంగ్లిస్, నికోలస్ పూరన్, రిషబ్ పంత్(w/c), ఐడెన్ మార్క్‌రామ్, అక్షత్ రఘువంశీ, హిమ్మత్ సింగ్, షాబాజ్ అహ్మద్, మహ్మద్ షమీ, దిగ్వేష్ సింగ్ రాఠీ, ప్రిన్స్ యాదవ్

చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (ప్లేయింగ్ XI): సంజూ శాంసన్ (w), రుతురాజ్ గైక్వాడ్ (సి), ఉర్విల్ పటేల్, కార్తీక్ శర్మ, డెవాల్డ్ బ్రెవిస్, శివమ్ దూబే, జామీ ఓవర్టన్, అకేల్ హోసేన్, అన్షుల్ కాంబోజ్, నూర్ అహ్మద్, ముఖేష్ చౌదరి

# Tag
IPL 2026 CSK LSG
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

టాలీవుడ్ సినీతారల మదర్స్‌ డే విషెస్ (ఫొటోలు)
photo 2

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (మే 10-17)
photo 3

తమిళనాట కొలువుదీరిన విజయ్‌ సర్కార్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

విజయ్‌ ప్రమాణ స్వీకారోత్సవంలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా త్రిష (ఫొటోలు)
photo 5

తిరుమల కొండపై భారీ వర్షం (ఫొటోలు)

Video

View all
Israel Built And Defended A Secret Iran War Base In Iraq 1
Video_icon

శత్రువు గుండెల్లో నిద్ర పోవడం అంటే ఇదేనేమో..!
Trisha Special Attraction At Vijays Oath Ceremony 2
Video_icon

ఐయామ్ హ్యాపీ.. నా మద్దతు ఎప్పటికీ విజయ్ కే

DMK, AIADMK Conspiracy Plan On TVK Vijay 3
Video_icon

బీజేపీకి సినిమా చూపెట్టిన సీఎం విజయ్

Sanju Samson Likely To Become Indias T20 Captain 4
Video_icon

అయ్యర్ కు చెక్.. టీ20 కెప్టెన్ గా సంజు శాంసన్
The Chennai Shopping Mall Inaugurated In Kakinada 5
Video_icon

కాకినాడలో మృణాల్ ఠాకూర్ సందడి

Advertisement
 