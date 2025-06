17 ఏళ్ల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత ఆర్సీబీ ఐపీఎల్‌ ఛాంపియన్‌గా అవతరిం‍చింది. నిన్న (జూన్‌ 3) జరిగిన 2025 సీజన్‌ ఫైనల్లో ఆ జట్టు పంజాబ్‌ కింగ్స్‌పై 6 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించి తొలిసారి ఐపీఎల్‌ టైటిల్‌ను కైవసం చేసుకుంది. 18 సీజన్ల ప్రస్థానంలో నాలుగు సార్లు ఫైనల్‌కు చేరిన ఆర్సీబీ నాలుగో ప్రయత్నంలో చివరి మెట్టును దాటింది.

ఈ టైటిల్‌ కోసం ఆర్సీబీ స్టార్‌ ఆటగాడు విరాట్‌ కోహ్లి కూడా 18 సీజన్లు వేచి చూడాల్సి వచ్చింది. 18 ఏళ్లుగా ఆర్సీబీకే ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న విరాట్‌ ఎట్టకేలకు 18వ ఎడిషన్‌లో టైటిల్‌ కలను సాకారం చేసుకున్నాడు. ప్రతి సీజన్‌కు ముందు ఆర్సీబీ అభిమానులు ఈ సాలా కప్‌ నమదే అంటూ ఎదురుచూసేవారు. ఎట్టకేలకు వారి కల 18వ ప్రయత్నంలో సాకారమైంది.

టైటిల్‌ గెలిచాక ఆర్సీబీ ఆటగాళ్లు ఉద్వేగభరితమైన సంబరాలు చేసుకున్నారు. విజయం ఖరారు కాగానే విరాట్‌ నెలకొరిగి కన్నీరు పెట్టుకోగా.. మిగతా ఆటగాళ్లంతా అతన్ని చుట్టుముట్టారు. ట్రోఫీ సెలబ్రేషన్స్‌ సందర్భంగా కెప్టెన్‌ పాటిదార్‌ విరాట్‌నే ట్రోఫీ లిఫ్ట్‌ చేయాల్సిందిగా కోరాడు. విరాట్‌ చిన్నపిల్లాడిలా మైమరచిపోయి సంబరాలు చేసుకున్నాడు.

Swastik you can mock Shreyas Iyer's victory dance , but you can't replicate what he has achieved.



Be humbled pic.twitter.com/ysRPubyUFI

— RONIT. (@Hyperx96) June 3, 2025