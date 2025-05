ఐపీఎల్‌-2025లో గుజరాత్ టైటాన్స్ కెప్టెన్ శుబ్‌మన్ గిల్ అద్భుతమైన ఫామ్‌ను కొనసాగిస్తున్నాడు. ఈ క్యాష్ రిచ్ లీగ్‌లో భాగంగా శుక్రవారం అహ్మదాబాద్ వేదికగా సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో గిల్ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగాడు. తొలి ఓవర్ నుంచే ఎస్‌ఆర్‌హెచ్ బౌలర్లను ఊతికారేశాడు.

మహ్మద్ షమీ, కమ్మిన్స్ వంటి వరల్డ్ క్లాస్ బౌలర్లను సైతం గిల్ వదలేదు. ఈ క్రమంలో కేవలం 25 బంతుల్లోనే తన హాఫ్ సెంచరీ మార్క్‌ను అందుకున్నాడు. ఆ తర్వాత కూడా గిల్ ఎక్కడ తగ్గలేదు. దీంతో అతడు దూకుడు చూసి మూడెంకల స్కోర్‌ను అందుకుంటాడని అంతా భావించారు.

సరిగ్గా ఇదే సమయంలో గిల్‌ను దురదృష్టం వెంటాడింది. అనుహ్యంగా గిల్ రనౌట్ రూపంలో పెవిలియన్‌కు చేరాడు. దీంతో కేవ‌లం 38 బంతుల్లోనే 10 ఫోర్లు, 2 సిక్స్‌ల‌తో 76 ప‌రుగులు చేసిన గిల్‌.. తీవ్ర నిరాశ‌తో డగౌట్‌కు చేరాల్సి వ‌చ్చింది. అయితే గిల్ ఔటైన తీరు వివాదస్పదమైంది.

ఏమి జరిగిందంటే?

గుజ‌రాత్ ఇన్నింగ్స్ 13 ఓవ‌ర్ వేసిన జీష‌న్ అన్సారీ బౌలింగ్‌లో ఆఖ‌రి బంతికి జోష్ బ‌ట్ల‌ర్‌.. షార్ట్ ఫైన్ లెగ్ దిశ‌గా ఆడాడు. ఆ బంతికి బ‌ట్ల‌ర్‌, గిల్ క్విక్ సింగిల్ తీసేందుకు ప్ర‌య‌త్నించారు. నాన్‌స్ట్రైక్ నుంచి గిల్ వికెట్ కీప‌ర్ వైపు వ‌చ్చేట‌ప్ప‌టికి బంతిని హ‌ర్ష‌ల్ పటేల్ త్రో చేశాడు. అయితే గిల్ క్రీజులోకి వచ్చేట‌ప్పుడు వికెట్ కీప‌ర్ క్లాసెన్‌ స్టంప్ట్స్ ను ప‌డ‌గొట్టాడు.

అయితే క్లాసెన్ బంతితో కాకుండా త‌న గ్లౌవ్స్‌తో స్టంప్స్‌ను ప‌డగొట్లు అన్పించింది. దీంతో సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఆట‌గాళ్లు అంత ఉత్సాహంగా అప్పీల్ చేయ‌లేదు. ఏదేమైన‌ప్ప‌టికి ఫీల్డ్ అంపైర్‌లు థ‌ర్డ్ అంపైర్‌కు రిఫ‌ర్ చేశారు. రీప్లేలు గిల్ క్రీజుకు షార్ట్‌గా ఉన్నప్పటికీ, క్లాసెన్ తన గ్లోవ్స్‌తో బెయిల్స్‌ను ప‌డ‌గొట్టిన‌ట్లు క‌న్పించింది. కానీ ప‌లు కోణాల్లో రిప్లేల‌ను ప‌రిశీలించిన థ‌ర్డ్ అంపైర్ త‌న నిర్ణ‌యాన్ని ఔట్‌గా ప్ర‌క‌టించి అంద‌రికి షాకిచ్చాడు. థ‌ర్డ్ అంపైర్ నిర్ణ‌యంపై గిల్ కూడా అస‌హ‌నం వ్య‌క్తం చేస్తూ మైదానాన్ని వీడాడు.





