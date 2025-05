IPL 2025 Restart: ఆర్సీబీకి అదిరిపోయే వార్త

ఐపీఎల్‌ పునఃప్రారంభానికి ముందు ఆర్సీబీకి అదిరిపోయే వార్త అందింది. ఆ జట్టు సంచలన ఆల్‌రౌండర్‌ రొమారియో షెపర్డ్‌ లీగ్‌ తదుపరి లెగ్‌లో పాల్గొనేందుకు భారత్‌కు తిరిగి వచ్చాడు. అతనితో పాటు కేకేఆర్‌ ఆటగాళ్లు సునీల్‌ నరైన్‌, ఆండ్రీ రసెల్‌ కూడా ఇండియాలో ల్యాండ్‌ అయినట్లు కేకేఆర్‌ మెంటార్‌ డ్వేన్‌ బ్రావో సోషల్‌మీడియా వేదికగా వెల్లడించాడు.

Romario Shepherd is on his way for the IPL

A major boost for RCB! ⭐ pic.twitter.com/OB5Uvsg7AL

— Cricket Winner (@cricketwinner_) May 14, 2025