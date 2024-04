లక్నో సూపర్‌ జెయింట్స్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ మార్కస్‌ స్టొయినిస్‌ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు. చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌తో మ్యాచ్‌లో అజేయ శతకంతో చెలరేగిన 34 ఏళ్ల ఈ ఆసీస్‌ స్టార్‌.. పదేళ్లుగా వీరేంద్ర సెహ్వాగ్‌ పేరిట ఉన్న రికార్డు బద్దలు కొట్టాడు.

ఐపీఎల్‌-2024లో భాగంగా చెపాక్‌ వేదికగా చెన్నై- లక్నో మధ్య మంగళవారం జరిగిన మ్యాచ్‌లో కేఎల్‌ రాహుల్‌ సేన విజయం సాధించింది. సొంతమైదానంలోనే చెన్నైని ఆరు వికెట్ల తేడాతో ఓడించి సత్తా చాటింది. లక్నో గెలుపులో స్టొయినిస్‌దే కీలక పాత్ర.

