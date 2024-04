(43 X 4) + (38 X 6).. మొత్తం 81.. ఇదేంటి లెక్క తప్పు చెప్తున్నారు అనుకుంటున్నారా? కాదండీ.. ఐపీఎల్‌-2024లో సన్‌రైజర్స్‌ వర్సెస్‌ ఆర్సీబీ మ్యాచ్‌లో నమోదైన ఫోర్లు, సిక్సర్లూనూ!!

చిన్నస్వామి స్టేడియం బౌండరీ చిన్నదే కావొచ్చు.. అయినా.. ఇలా బ్యాట్‌ తాకించగానే అలా బంతి అవతల పడదు కదా.. ఫోర్స్‌గా కొడితేనే ఫోర్లు, సిక్సర్ల వర్షం కురుస్తుంది. అలా తమ పవర్‌ హిట్టింగ్‌తో ప్రేక్షకులకు కనువిందు చేశారు ఇరు జట్ల బ్యాటర్లు. తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన సన్‌రైజర్స్‌ జట్టులో అభిషేక్‌ శర్మ 2, ట్రావిస్‌ హెడ్‌ 8, హెన్రిచ్‌ క్లాసెన్‌ 7, ఐడెన్‌ మార్క్రమ్‌ 2, అబ్దుల్‌ సమద్‌ 3 సిక్స్‌లు బాదారు.

The art 🎨 of nailing practice to execution for a record breaking total! 🧡

Travis Head 🤝 Heinrich Klaasen

