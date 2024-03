చిన్నస్వామి స్టేడియంలో పరుగుల వరద పారించిన కోల్‌కతా నైట్‌ రైడర్స్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ సునిల్‌ నరైన్‌పై ఆ జట్టు సారథి శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ ప్రశంసలు కురిపించాడు. ఓపెనర్‌గా వచ్చి తన పాత్రకు పూర్తి న్యాయం చేశాడని కొనియాడాడు. అద్భుత ఇన్నింగ్స్‌ ఆడి జట్టు గొప్ప ఆరంభం అందించాడని పేర్కొన్నాడు.

ఐపీఎల్‌-2024లో భాగంగా కేకేఆర్‌ శుక్రవారం రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరుతో తలపడింది. టాస్‌ గెలిచి తొలుత బౌలింగ్‌ ఎంచుకోగా.. ఆర్సీబీ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో ఆరు వికెట్లు నష్టపోయి 182 పరుగులు చేసింది. అయితే, ఆరంభంలో బౌలర్లకు కాస్త అనుకూలించిన బెంగళూరు పిచ్‌పై.. సెకండాఫ్‌లో బ్యాటర్లు రెచ్చిపోయారు.

ఆర్సీబీ విధించిన లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో కేకేఆర్‌ ఓపెనర్‌ ఫిలిప్‌ సాల్ట్‌(20 బంతుల్లో 30) మెరుగ్గా రాణించగా.. మరో ఓపెనర్‌, ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ది మ్యాచ్‌ సునిల్‌ నరైన్‌ ధనాధన్‌ ఇన్నింగ్స్‌తో దంచికొట్టాడు. 22 బంతులు ఎదుర్కొన్న ఈ బౌలింగ్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ 2 ఫోర్లు, 5 సిక్స్‌ల సాయంతో 47 పరుగులు చేశాడు.

