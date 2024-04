గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ కెప్టెన్‌ శుభ్‌మన్‌ గిల్‌ తమ సొంత మైదానమైన నరేంద్ర మోదీ స్టేడియం (అహ్మదాబాద్‌) అంటే చాలు చెలరేగిపోతాడు. ఈ గ్రౌండ్‌లో శుభ్‌మన్‌కు ఎవరికీ లేని అద్బుతమైన ట్రాక్‌ రికార్డు ఉంది. గిల్‌ ఇక్కడ మ్యాచ్‌ ఆడిన ప్రతిసారి ఇరగదీస్తాడు. ఇక్కడ అతనికి పట్టపగ్గాలు ఉండవు. తాజాగా మరోసారి ఇది నిరూపితమైంది.

నిన్న (ఏప్రిల్‌ 4) పంజాబ్‌ కింగ్స్‌తో ఇక్కడ జరిగిన మ్యాచ్‌లో గిల్‌ మరోసారి విశ్వరూపం ప్రదర్శించాడు. 48 బంతుల్లో 6 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్ల సాయంతో 89 పరుగులు చేసి అజేయంగా నిలిచాడు. మోదీ స్టేడియంలో గిల్‌ ఆడిన క్లాసీ ఇన్నింగ్స్‌ల్లో ఇదీ ఒకటి. ఈ మ్యాచ్‌లో గుజరాత్‌ ఓటమిపాలైనప్పటికీ.. గిల్‌ ఇన్నింగ్స్‌ ఆందరినీ ఆకట్టుకుంది.

Shubman Gill at Narendra Modi stadium in IPL:



9(8), 43(38), 45*(43), 63(36), 39(31), 39(31), 45(34), 56(34), 6(7), 94*(51), 101(58), 129(60), 39(20), 31(22), 36(28), 89*(48).



15 innings, 825 runs, 68.75 average, 159.26 strike Rate - This is Incridible from Gill. ⭐ pic.twitter.com/mbUmoe9GJb

