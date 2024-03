ఐపీఎల్‌-2024లో వరుసగా రెండో విజయం సాధించడం పట్ల చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ కెప్టెన్‌ రుతురాజ్‌ గైక్వాడ్‌ హర్షం వ్యక్తం చేశాడు. సమిష్టి కృషితో గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ వంటి పటిష్ట జట్టును ఓడించామని పేర్కొన్నాడు. బ్యాటింగ్‌, బౌలింగ్‌, ఫీల్డింగ్‌ విభాగాల్లో ప్రతి ఒక్క సీఎస్‌కే ఆటగాడూ రాణించాడని ప్రశంసలు కురిపించాడు.

కాగా క్యాష్‌ రిచ్‌ లీగ్‌ పదిహేడో ఎడిషన్‌ ఆరంభ మ్యాచ్‌లో ఆర్సీబీని ఓడించిన సీఎస్‌కే.. తాజాగా గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ను చిత్తు చేసింది. సొంతమైదానం చెపాక్‌లో మంగళవారం నాటి మ్యాచ్‌లో 63 పరుగుల తేడాతో శుబ్‌మన్‌ గిల్‌ సేనపై జయభేరి మోగించింది.

2⃣ in 2⃣ for Chennai Super Kings 👏👏

That's some start to #TATAIPL 2024 for the men in yellow 💛

Scorecard ▶️ https://t.co/9KKISx5poZ#TATAIPL | #CSKvGT | @ChennaiIPL pic.twitter.com/njrS8SkqcM

— IndianPremierLeague (@IPL) March 26, 2024