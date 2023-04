IPL 2023: CSK Vs RR Match Live Updates-Highlights

దేవదత్‌ పడిక్కల్‌ ఔట్‌.. రెండో వికెట్‌ కోల్పోయిన రాజస్తాన్‌

దేవదత్‌ పడిక్కల్‌(38 పరుగులు) రూపంలో రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌ రెండో వికెట్‌ కోల్పోయింది. జడేజా బౌలింగ్‌లో కాన్వేకు క్యాచ్‌ ఇచ్చి పడిక్కల్‌ వెనుదిరిగాడు. ప్రస్తుతం రాజస్తాన్‌ రెండు వికెట్ల నష్టానికి 88 పరుగులు చేసింది. బట్లర్‌ 34 పరుగులతో ఆడుతున్నాడు.

తొలి వికెట్‌ కోల్పోయిన రాజస్తాన్‌.. 5 ఓవర్లలో 45/1

5 ఓవర్లు ముగిసేసరికి రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌ వికెట​ నష్టానికి 45 పరుగులు చేసింది. అంతకముందు 10 పరుగులు చేసిన యశస్వి జైశ్వాల్‌ తుషార్‌ దేశ్‌పాండే బౌలింగ్‌లో శివమ్‌ దూబేకు క్యాచ్‌ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు.

టాస్‌ గెలిచి ఫీల్డింగ్‌ ఎంచుకున్న సీఎస్‌​కే

ఐపీఎల్‌-2023 సీజన్‌లో ఇవాళ (ఏప్రిల్‌ 12) మరో రసవత్తర సమరం జరుగునుంది. చెన్నైలోని చిదంబరం స్టేడియం వేదికగా రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌- చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ హోరాహోరీగా తలపడనున్నాయి. టాస్‌ గెలిచిన సీఎస్‌కే ఫీల్డింగ్‌ ఎంచుకుంది.

