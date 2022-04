ఐపీఎల్‌ 2022లో భాగంగా ముంబై, కేకేఆర్‌ జట్ల మధ్య నిన్న (ఏప్రిల్‌ 6) జరిగిన హైఓల్టేజీ పోరులో పాట్‌ కమిన్స్‌ (15 బంతుల్లో 56 నాటౌట్‌; 4 ఫోర్లు, 6 సిక్సర్ల) విధ్వంసం ధాటికి ముంబై ఇండియన్స్‌ మరో 24 బంతులుండగానే 5 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించిన సంగతి తెలిసిందే. కమిన్స్‌ సునామీ ఇన్నింగ్స్‌ నేపథ్యంలో టీమిండియా మాజీ డాషింగ్‌ ఓపెనర్‌ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్‌ ఓ ఆసక్తికర ట్వీట్‌ చేశాడు. ‘నోటికాడి వడా పావ్‌ లాగేసుకున్నాడు’ అంటూ కమిన్స్‌ 14 బంతుల అర్ధశతకాన్ని ఉద్దేశిస్తూ.. ప్రత్యర్ధి కెప్టెన్‌ రోహిత్‌ శర్మకు చురక తగిలేలా ట్వీట్‌ చేశాడు.

Moonh se nivala cheen liya ,, sorry vada pav cheen liya.

Pat Cummins, one of the most insane display of clean hitting , 15 ball 56 …

Jeera Batti #MIvKKR pic.twitter.com/Npi2TybgP9

