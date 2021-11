Venkatesh Iyer, Ruturaj Gaikwad, Harshal Patel Picked For T20Is Against New Zealand: స్వదేశంలో ఈనెల 17 నుంచి న్యూజిలాండ్‌తో జరగనున్న టీ20 సిరీస్‌కు 16 మంది సభ్యుల భారత జట్టును బీసీసీఐ ఇవాళ(నవంబర్‌ 9) ప్రకటించింది. అందరూ ఊహించిన విధంగానే రోహిత్‌ శర్మకు కెప్టెన్సీ, కేఎల్‌ రాహుల్‌కు వైస్‌ కెప్టెన్సీ పగ్గాలు అప్పజెప్పిన బీసీసీఐ.. సీనియర్లు విరాట్‌ కోహ్లి, జస్ప్రీత్‌ బుమ్రా, మహ్మద్‌ షమీ, రవీంద్ర జడేజాలకు విశ్రాంతి కల్పించింది. బౌలింగ్‌కు సంబంధించి ఫిట్‌నెస్‌ సమస్యలతో బాధపడుతున్న స్టార్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ హార్ధిక్‌ పాండ్యాను పక్కకు పెట్టింది.

NEWS - India’s squad for T20Is against New Zealand & India ‘A’ squad for South Africa tour announced.@ImRo45 named the T20I Captain for India.



More details here - https://t.co/lt1airxgZS #TeamIndia pic.twitter.com/nqJFWhkuSB

— BCCI (@BCCI) November 9, 2021