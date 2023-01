ముంబై: శ్రీలంకతో సిరీస్‌ ముగిసిన మూడు రోజుల వ్యవధిలోనే టీమిండియా న్యూజిలాండ్‌తో మూడు వన్డేలు, మూడు టి20లు ఆడనున్న సంగతి తెలిసిందే. కివీస్‌తో సిరీస్‌ ముగిసిన వెంటనే టీమిండియా ఆస్ట్రేలియాతో నాలుగు టెస్టు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌ ఆడాల్సి ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో కివీస్‌తో జరగనున్న వన్డే, టి20 సిరీస్‌లతో పాటు ఆస్ట్రేలియాతో తొలి రెండు టెస్టులకు శుక్రవారం బీసీసీఐ టీమిండియా జట్టును ప్రకటించింది.

ముందుగా న్యూజిలాండ్‌తో జరగనున్న వన్డే సిరీస్‌కు రోహిత్‌ సారధ్యంలో లంకతో ఆడుతున్న జట్టునే దాదాపుగా ప్రకటించింది. అక్షర్‌ పటేల్‌, కేఎల్‌ రాహుల్‌ వ్యక్తిగత కారణాల రిత్యా న్యూజిలాండ్‌తో సిరీస్‌కు దూరమయ్యారు. వీరి స్తానంలో వన్డేల్లో కేఎస్‌ భరత్‌, షాబాజ్‌ అహ్మద్‌లు చోటు దక్కించుకున్నారు.ఇక మహ్మద్‌ షమీ వన్డేల్లో రీఎంట్రీ ఇవ్వనున్నాడు. ఇక కివీస్‌తో జరగనున్న టి20 సిరీస్‌కు హార్దిక్‌ పాండ్యానే జట్టును మరోసారి నడిపించడనుండగా.. గాయపడిన సంజూ శాంసన్‌ స్థానంలో జితేశ్‌ శర్మ ఎంపికవగా.. పృథ్వీ షాకు చాన్నాళ్ల తర్వాత జాతీయ జట్టు నుంచి పిలుపు వచ్చింది.

ఇక ఆస్ట్రేలియాతో జరిగే తొలి రెండు టెస్టులకు టీమిండియా సంచనలం సూర్యకుమార్‌ పేరును పరిగణలోకి తీసుకున్నారు. ఇక ఆల్‌రౌండర్‌ జడేజాను ఎంపిక చేసినప్పటికి ఫిట్‌నెస్‌ నిరూపించుకుంటేనే తుది జట్టులో అవకాశం ఉంటుంది.

న్యూజిలాండ్‌తో వన్డే సిరీస్‌కు టీమిండియా:

రోహిత్ శర్మ (కెప్టెన్‌), శుభ్‌మన్ గిల్, ఇషాన్ కిషన్(వికెట్‌ కీపర్‌), విరాట్ కోహ్లీ, శ్రేయాస్ అయ్యర్, సూర్యకుమార్ యాదవ్, కెఎస్ భరత్ (వికెట్‌ కీపర్‌), హార్దిక్ పాండ్యా (వైస్‌ కెప్టెన్‌), వాషింగ్టన్ సుందర్, షాబాజ్ అహ్మద్, శార్దూల్ ఠాకూర్, యుజ్వేంద్ర చాహల్, కుల్దీప్ యాదవ్, మహ్మద్. షమీ, మొహమ్మద్. సిరాజ్, ఉమ్రాన్ మాలిక్

న్యూజిలాండ్‌తో టి20 సిరీస్‌కు టీమిండియా:

హార్దిక్ పాండ్యా (కెప్టెన్‌), సూర్యకుమార్ యాదవ్ (వైస్‌ కెప్టెన్‌), ఇషాన్ కిషన్ (వికెట్‌ కీపర్‌), ఆర్ గైక్వాడ్, శుభమాన్ గిల్, దీపక్ హుడా, రాహుల్ త్రిపాఠి, జితేష్ శర్మ (వికెట్‌ కీపర్‌), వాషింగ్టన్ సుందర్, కుల్దీప్ యాదవ్, వై చాహల్, అర్ష్‌దీప్ సింగ్, ఉమ్రాన్ మాలిక్ , శివం మావి, పృథ్వీ షా, ముఖేష్ కుమార్

ఆస్ట్రేలియాతో తొలి రెండు టెస్టులకు భారత జట్టు:

రోహిత్ శర్మ (కెప్టెన్‌), కెఎల్ రాహుల్ ((వైస్‌ కెప్టెన్‌), శుభమన్ గిల్, సి పుజారా, వి కోహ్లి, ఎస్ అయ్యర్, కెఎస్ భరత్ (వికెట్‌ కీపర్‌), ఇషాన్ కిషన్ (వికెట్‌ కీపర్‌), ఆర్ అశ్విన్, అక్షర్ పటేల్, కుల్దీప్ యాదవ్, రవీంద్ర జడేజా, మహ్మద్. షమీ, మొహమ్మద్. సిరాజ్, ఉమేష్ యాదవ్, జయదేవ్ ఉనద్కత్, సూర్యకుమార్ యాదవ్

