 IND Vs AUS: సుందర్‌ విధ్వంసం.. ఆసీస్‌పై టీమిండియా గెలుపు | India Beat Australia By 5 Wickets In 3rd T20I, Check Out Full Score Details Inside | Sakshi
IND Vs AUS: సుందర్‌ విధ్వంసం.. ఆసీస్‌పై టీమిండియా గెలుపు

Nov 2 2025 5:28 PM | Updated on Nov 2 2025 5:53 PM

India Beat Australia By 5 Wickets In 3rd T20I

ఐదు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌లో భారత్‌ (Team India) బోణీ కొట్టింది. హోబర్ట్‌ వేదికగా జరిగిన మూడో మ్యాచ్‌లో (India vs Australia) 5 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. సిరీస్‌లో తొలి మ్యాచ్‌ ఆడిన సుందర్‌ మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌ ఆడి ఒంటిచేత్తో టీమిండియాను గెలిపించాడు. ఈ గెలుపుతో భారత్‌ సిరీస్‌లో సమంగా (1-1) నిలిచింది. తొలి టీ20 వర్షం కారణంగా రద్దు కాగా.. రెండో మ్యాచ్‌లో ఆసీస్‌ విజయం సాధించింది.

ఈ మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన ఆసీస్‌ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో6 వికెట్ల నష్టానికి 186 పరుగులు చేసింది. టిమ్‌ డేవిడ్‌ (74), స్టోయినిస్‌ (64) విధ్వంసకర ఇన్నింగ్స్‌లతో చెలరేగారు. ఆఖర్లో మాథ్యూ షార్ట్‌ (26 నాటౌట్‌) మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌ ఆడాడు. భారత బౌలర్లలో అర్షదీప్‌ సింగ్‌ (Arshdeep Singh) 3 వికెట్లు తీయగా.. వరున్‌ చక్రవర్తి 2, శివమ్‌ దూబే ఓ వికెట్‌ పడగొట్టాడు.

అనంతరం 187 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించేందుకు బరిలోకి దిగిన భారత్‌ 18.3 ఓవర్లలో 5 వికెట్లు కోల్పోయి విజయతీరాలకు చేరింది. వాషింగ్టన్‌ సుందర్‌ (Washington Sundar) 23 బంతుల్లో 3 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్ల సాయంతో 49 పరుగులు చేసి అజేయంగా నిలిచాడు. 

సుందర్‌కు జితేశ్‌ శర్మ (13 బంతుల్లో 22 నాటౌట్‌; 3 ఫోర్లు) సహకరించాడు. భారత ఇన్నింగ్స్‌లో అభిషేక్‌ శర్మ 25, శుభ్‌మన్‌ గిల్‌ 15, సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌ 24, తిలక్‌ వర్మ 29, అక్షర్‌ పటేల్‌ 17 పరుగులు చేశారు. ఆసీస్‌ బౌలర్లలో నాథన్‌ ఇల్లిస్‌ 3 వికెట్లు పడగొట్టగా.. బార్ట్‌లెట్‌, స్టోయినిస్‌ తలో వికెట్‌ తీశారు. నాలుగో టీ20 గోల్డ్‌ కోస్ట్‌ వేదికగా నవంబర్‌ 6న జరుగుతుంది.

రంజీ క్రికెటర్‌ దుర్మరణం

పోల్

Photos

photo 1

ఎడారి దేశంలోని ఒయాసిస్ సిటీలో సారా అలీ ఖాన్ (ఫొటోలు)
photo 2

మాల్దీవులు ట్రిప్ జ్ఞాపకాలతో సితార (ఫొటోలు)
photo 3

ఇంట్లోనే అనన్య బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 4

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (నవంబర్ 02-09)
photo 5

'జటాధర' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో సందడిగా చిత్ర యూనిట్‌ (ఫోటోలు)

Video

Sidiri Appalaraju About Jogi Ramesh Illegal Arrest 1
Video_icon

అసలు సూత్రధారి టీడీపీ నేత.. అతను జోగి రమేష్ మాట వింటాడా?
Yadayya Daughter Clarity On Wife And Husband Incident 2
Video_icon

మా నాన్న ఎలా చంపాడంటే..
Sai Pallavi Full Busy In Bollywood 3
Video_icon

బుజ్జి తల్లి వదిలేస్తున్నావా...!
Jogi Ramesh PA Arepalli Ramu About Illegal Arrest 4
Video_icon

ఇల్లు చూపించమని పిలిచి.. పోలీసుల కుట్ర బయటపెట్టిన జోగి రమేష్ PA
Botsa Satyanarayana Fires On Chandrababu Govt Over Kasibugga Stampede 5
Video_icon

తొక్కిసలాట ఘటనపై దర్యాప్తు జరపాల్సిందే
