India Vs New Zealand 2nd ODI: హైదరాబాద్‌ వన్డేలో విజయంతో సిరీస్‌ ఆరంభించిన టీమిండియా తదుపరి మ్యాచ్‌కు సిద్ధమవుతోంది. ట్రోఫీ సాధించడమే లక్ష్యంగా ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో అడుగుపెట్టింది. రోహిత్‌ సేనతో పాటు న్యూజిలాండ్‌ జట్టు సైతం రాయ్‌పూర్‌కు చేరుకుంది.

ఘన స్వాగతం

ఈ క్రమంలో ఆతిథ్య, పర్యాటక జట్లకు అక్కడ ఘన స్వాగతం లభించింది. సంప్రదాయ నృత్య వేడుక నడుమ టీమిండియాను హోటల్‌ సిబ్బంది ఆహ్వానించింది. కివీస్‌ జట్టుకు సైతం అదే స్థాయిలో అతిథి మర్యాదలు చేసింది. తమ ఆరాధ్య క్రికెటర్లను చూసేందుకు ఫ్యాన్స్‌ తరలివచ్చారు.

Warm welcome for #TeamIndia here in Raipur ahead of the 2⃣nd #INDvNZ ODI 👏 👏 pic.twitter.com/wwZBNjrn0W

— BCCI (@BCCI) January 19, 2023