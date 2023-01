ఎలా ఔటయ్యాడో చూడు.. ఇంకెప్పుడు నేర్చుకుంటాడు.. గిల్‌ తండ్రి అసంతృప్తి

హైదరాబాద్‌ వేదికగా న్యూజిలాండ్‌తో నిన్న (జనవరి 18) జరిగిన వన్డేలో టీమిండియా యువ ఓపెనర్‌ శుభ్‌మన్‌ గిల్‌ డబుల్‌ సెంచరీతో (149 బంతుల్లో 209; 19 ఫోర్లు, 9 సిక్సర్లు) విధ్వంసం సృష్టించిన విషయం తెలిసిందే. అయితే ఈ మ్యాచ్‌కు ముందు గిల్‌ శ్రీలంకపై మూడో వన్డేలో సెంచరీ సాధించిన అనంతరం అతని తండ్రి లఖ్విందర్‌ గిల్‌ చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సోషల్‌మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.

గిల్‌ సహచరుడు, పంజాబ్‌ ఆటగాడు గురుకీరత్‌ సింగ్‌ మాన్‌ కథనం మేరకు.. శ్రీలంకపై గిల్‌ సెంచరీ సాధించాక ఔటైన విధానంపై లఖ్విందర్‌ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశాడట. లఖ్విందర్‌ గురుకీరత్‌తో మాట్లాడుతూ.. మంచి ఆరం‍భం లభించాక సెంచరీ చేశాడు, ఓకే.. డబుల్‌ సెంచరీ చేసే అవకాశం ఉన్నా, ఎలా ఔటయ్యాడో చూడు.. ఇలాంటి అవకాశాలు ప్రతిసారి రావు.. ఇంకెప్పుడు నేర్చుకుంటాడు అని అన్నాడట.

This is what dreams are made of 💙🇮🇳🇮🇳 pic.twitter.com/rD3n4aHvfz

— Shubman Gill (@ShubmanGill) January 19, 2023