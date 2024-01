ఐదు మ్యాచ్‌ల టెస్ట్‌ సిరీస్‌లో భాగంగా హైదరాబాద్‌లోని ఉప్పల్‌ స్టేడియం వేదికగా భారత్‌, ఇంగ్లండ్‌ జట్ల మధ్య తొలి టెస్ట్‌ జరుగుతుంది. ఈ మ్యాచ్‌లో ఇంగ్లండ్‌ టాస్‌ గెలిచి తొలుత బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకుంది. తొలి రోజు రెండో సెషన్‌ (32.5 ఓవర్లు) సమయానికి ఇంగ్లండ్‌ స్కోర్‌ 121/4గా ఉంది. జాక్‌ క్రాలే (20), బెన్‌ డకెట్‌ (35), ఓలీ పోప్‌ (1), జానీ బెయిర్‌స్టో (37) ఔట్‌ కాగా.. జో రూట్‌ (26), బెన్‌ స్టోక్స్‌ (0) క్రీజ్‌లో ఉన్నారు. భారత బౌలర్లలో అశ్విన్‌ రెండు, రవి జడేజా, అక్షర్‌ పటేల్‌ తలో వికెట్‌ పడగొట్టారు.

Hyderabad crowd cheering "Kohli, Kohli, Kohli". 🐐

- Fans are missing Kohli in the first Test. pic.twitter.com/WFcdR6OxOQ

— Johns. (@CricCrazyJohns) January 25, 2024