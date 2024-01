టీమిండియాతో తొలి టీ20లో అఫ్గనిస్తాన్‌ మెరుగైన స్కోరు సాధించింది. నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో ఐదు వికెట్ల నష్టానికి 158 పరుగులు చేసింది. తద్వారా భారత జట్టుపై పొట్టి ఫార్మాట్లో తమకున్న రికార్డును జద్రాన్‌ బృందం తాజాగా బ్రేక్‌ చేసింది.

టీ20 సిరీస్‌ ఆడేందుకు తొలిసారిగా భారత్‌లో పర్యటిస్తున్న అఫ్గనిస్తాన్‌కు 22 ఏళ్ల బ్యాటర్‌ ఇబ్రహీం జద్రాన్‌ కెప్టెన్‌గా వ్యవహరిస్తున్నాడు. స్టార్‌ స్పిన్నర్‌ రషీద్‌ ఖాన్‌ వెన్నునొప్పి సర్జరీ కారణంగా ఆటకు దూరం కాగా.. అతడి స్థానంలో జద్రాన్‌ సారథ్య బాధ్యతలు చేపట్టాడు.

ఈ క్రమంలో మొహాలీ వేదికగా మొదటి టీ20లో టాస్‌ ఓడిన అఫ్గనిస్తాన్‌ టీమిండియా ఆహ్వానం మేరకు తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసింది. ఓపెనర్లు రహ్మనుల్లా గుర్బాజ్‌(23), ఇబ్రహీం జద్రాన్‌(25) శుభారంభం అందించగా.. వన్‌డౌన్‌ బ్యాటర్‌ అజ్మతుల్లా ఒమర్జాయ్‌ 29 పరుగులతో రాణించాడు.

