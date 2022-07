ICC ODI WC Super League Standings: వెస్టిండీస్‌తో వన్డే సిరీస్‌లో అదరగొట్టిన బంగ్లాదేశ్‌ ఐసీసీ సూపర్‌ లీగ్‌ పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానంలోకి దూసుకువచ్చింది. విండీస్‌తో రెండో వన్డేలో విజయంతో సిరీస్‌ను కైవసం చేసుకున్న బంగ్లా.. మొత్తంగా 130 పాయింట్లతో ప్రథమ స్థానంలో నిలిచింది. వన్డే ప్రపంచకప్‌-2023 టోర్నీలో భాగంగా 2020-23గానూ ఇప్పటి వరకు బంగ్లాదేశ్‌ పందొమ్మిది మ్యాచ్‌లు ఆడి.. 13 గెలిచింది.

ఈ నేపథ్యంలో టాప్‌లోకి దూసుకువచ్చింది. కాగా వెస్టిండీస్‌ పర్యటనలో ఉన్న బంగ్లాదేశ్‌.. టెస్టు, టీ20 సిరీస్‌లను కోల్పోయినప్పటికీ వన్డే సిరీస్‌ను మాత్రం ఒక మ్యాచ్‌ మిగిలి ఉండగానే సొంతం చేసుకుంది. మూడు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌ను 2-0తేడాతో కైవసం చేసుకుంది.

TOSS🪙: Captain @nicholas_47 is second best at toss today. 🇧🇩 have sent West Indies in to 🏏 in this 2nd One-Day International at Providence stadium 🇬🇾. #WIvBAN pic.twitter.com/AyYdD0vxJR

— Windies Cricket (@windiescricket) July 13, 2022