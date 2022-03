ICC Cricket World Cup Super League points table (Updated): ప్రొటిస్‌ గడ్డపై బంగ్లాదేశ్‌ సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన నిర్ణాయక మూడో వన్డేలో తొమ్మిది వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. ప్రొటిస్‌ జట్టును వారి సొంతగడ్డపై ఓడించి తొలిసారి 2–1తో సిరీస్‌ను సొంతం చేసుకుంది. బంగ్లాదేశ్‌ బౌలర్‌ తస్కిన్‌ అహ్మద్‌ (5/35) దెబ్బకు ముందుగా దక్షిణాఫ్రికా 37 ఓవర్లలో 154 పరుగులకే ఆలౌటైంది.

ఆ తర్వాత బంగ్లా 26.3 ఓవర్లలో వికెట్‌ మాత్రమే కోల్పోయి 156 పరుగులు చేసి గెలిచింది. కెప్టెన్‌ తమీమ్‌ ఇక్బాల్‌ (87 నాటౌట్‌; 14 ఫోర్లు) మెరిశాడు. తస్కిన్‌కు ‘ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ద మ్యాచ్, సిరీస్‌’ అవార్డులు దక్కాయి. ఇక ఈ అద్భుత విజయంతో ఐసీసీ క్రికెట్‌ వరల్డ్‌కప్‌ సూపర్‌ లీగ్‌లో బంగ్లాదేశ్‌ అగ్ర స్థానంలో నిలిచింది. ఇప్పటి వరకు 18 మ్యాచ్‌లు ఆడిన బంగ్లా జట్టు... 12 విజయాలు సాధించి, ఆరింట ఓడి 120 పాయింట్లతో అగ్రస్థానంలో ఉంది.



మరోవైపు ఆడిన 15 మ్యాచ్‌లలో తొమ్మిదింట గెలిచి, 5 పరాజయాలు చవిచూసిన ఇంగ్లండ్‌ 95 పాయింట్లతో రెండో స్థానంలో ఉంది. ఇక టీమిండియా ఆడిన 12 మ్యాచ్‌లలో ఎనిమిది గెలిచి, నాలుగింట ఓడింది. తద్వారా 79 పాయింట్లతో మూడో స్థానంలో నిలిచింది. ఆ తర్వాత అఫ్గనిస్తాన్‌, ఐర్లాండ్‌ వరుసగా 70, 68 పాయింట్లతో టాప్‌-5లో చోటు దక్కించుకున్నాయి.

ఇదిలా బంగ్లాదేశ్‌ చేతిలో ఘోర పరాభవం పాలైన దక్షిణాఫ్రికా టాప్‌-8లో చోటు దక్కించుకోలేకపోయింది. ఇప్పటి వరకు ఆడిన 13 మ్యాచ్‌లలో కేవలం నాలుగు మాత్రమే గెలిచిన ప్రొటిస్‌ 49 పాయింట్లతో తొమ్మిదో స్థానానికే పరిమితమైంది. దీంతో వరల్డ్‌కప్‌-2023 టోర్నీకి అర్హత సాధించడంలో కఠిన సవాళ్లు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది.

కాగా ఐసీసీ క్రికెట్‌ వరల్డ్‌ కప్‌ సూపర్‌ లీగ్‌ పాయింట్ల పట్టికలో టాప్‌-8 స్థానాల్లో నిలిచిన జట్లు 2023 వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌నకు ముందుగా అర్హత సాధిస్తాయన్న విషయం తెలిసిందే. అయితే, ఈ మెగా ఈవెంట్‌కు భారత్‌ ఆతిథ్యమిస్తున్నందుకు వల్ల టీమిండియాకు నేరుగా అర్హత లభిస్తుంది. భారత్‌, బంగ్లాదేశ్‌, ఇంగ్లండ్‌, పాకిస్తాన్‌, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్‌, అఫ్గనిస్తాన్‌, వెస్టిండీస్‌, జింబాబ్వే, ఐర్లాండ్‌, దక్షిణాఫ్రికా, శ్రీలంక, నెదర్లాండ్స్‌ జట్టు కూడా ఈ లీగ్‌లో భాగమై ఉంటుంది.

