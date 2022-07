India Vs England ODI Series 2022: మొదటి వన్డేలో గెలుపుతో జోష్‌ మీదున్న టీమిండియా ఇంగ్లండ్‌తో రెండో మ్యాచ్‌కు సన్నద్ధమవుతోంది. లండన్‌లోని ప్రఖ్యాత లార్డ్స్‌ వేదికగా గురువారం(జూలై 14) తలపడనుంది. ఓవల్‌ వన్డేలో ఏకపక్ష విజయంతో సిరీస్‌లో 1-0 తేడాతో ముందంజలో నిలిచిన రోహిత్‌ సేన సిరీస్‌ కైవసం చేసుకోవడమే లక్ష్యంగా బరిలోకి దిగుతోంది.

ఇక సొంతగడ్డపై తొలిసారి 10 వికెట్ల తేడాతో ఓడి చెత్త రికార్డు మూటగట్టుకున్న బట్లర్‌ బృందం ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలనే పట్టుదలతో ఉంది.

A bad day at the office as Bumrah and Sharma dominate 🏏

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #ENGvIND 🇮🇳 pic.twitter.com/kw2ZrlOVFH

— England Cricket (@englandcricket) July 13, 2022