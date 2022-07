WI Vs Ban 2nd ODI: వెస్టిండీస్‌తో రెండో వన్డేలో బంగ్లాదేశ్‌తో ఘన విజయం సాధించింది. ఆతిథ్య విండీస్‌పై తొమ్మిది వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. తద్వారా 2-0తో మూడు మ్యాచ్‌ల వన్డే సిరీస్‌ను కైవసం చేసుకుంది. కాగా రెండు టెస్టులు, మూడు టీ20లు, మూడు వన్డేలు ఆడేందుకు బంగ్లాదేశ్.. వెస్టిండీస్‌ పర్యటనకు వచ్చింది.

ఈ క్రమంలో టెస్టు, టీ20 సిరీస్‌లను విండీస్‌ కైవసం చేసుకుంది. ఇక ప్రపంచకప్‌-2023 నేపథ్యంలో సూపర్‌ లీగ్‌లో భాగంగా జరుగుతున్న వన్డే సిరీస్‌ పర్యాటక బంగ్లా సొంతమైంది. కాగా గయానా వేదికగా బుధవారం(జూలై 13) వెస్టిండీస్‌- బంగ్లాదేశ్‌ మధ్య రెండో వన్డే జరిగింది.

విండీస్‌ బ్యాటింగ్‌ ఆర్డర్‌ కకావికలం

టాస్‌ గెలిచిన బంగ్లాదేశ్‌ తొలుత బౌలింగ్‌ ఎంచుకుంది. ఈ క్రమంలో బ్యాటింగ్‌కు దిగిన విండీస్‌ 108 పరుగులకే కుప్పకూలింది. కీమో పాల్‌(25- నాటౌట్‌) మినహా ఎవరూ కూడా కనీసం 20 పరుగులు కూడా చేయలేకపోయారు. కెప్టెన్‌ నికోలస్‌ పూరన్‌ డకౌట్‌గా వెనుదిరిగాడు. దీంతో 35 ఓవర్లలోనే పూరన్‌ బృందం కథ ముగిసింది.

