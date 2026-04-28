 ఏప్రిల్ 29న హెచ్‌సీఏ TG20 లీగ్ లోగో ఆవిష్కరణ | HCA TG20 League Logo Unveiling on April 29
ఏప్రిల్ 29న హెచ్‌సీఏ TG20 లీగ్ లోగో ఆవిష్కరణ

Apr 28 2026 10:14 PM | Updated on Apr 28 2026 10:14 PM

HCA TG20 League Logo Unveiling on April 29

దేశీయ క్రికెట్‌కు కొత్త దిశనిచ్చే హెచ్‌సీఏ ప్రతిష్ఠాత్మక టోర్నమెంట్

హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ (HCA) తన ప్రతిష్ఠాత్మక T20 లీగ్ ‘TG20’ ను ఏప్రిల్ 29న నగరంలో ఘనంగా ఆవిష్కరించనుంది. ఈ లీగ్ రాష్ట్రంలోని దేశీయ క్రికెట్‌కు కొత్త దిశను చూపే కీలక అడుగుగా భావిస్తున్నారు.

గ్రాస్‌రూట్ స్థాయి నుంచి ప్రొఫెషనల్ క్రికెట్ వరకు వారధిగా TG20 రూపుదిద్దుకుంటోంది. పారదర్శకత, పోటీ వాతావరణం, ప్రతిభా వికాసం అనే లక్ష్యాలతో ఈ లీగ్ రూపొందించబడింది. Board of Control for Cricket in India (BCCI) దృష్టికోణానికి అనుగుణంగా, జిల్లా స్థాయి ఆటగాళ్లకు ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (IPL) వంటి ఉన్నత స్థాయి వేదికల వరకు చేరుకునే మార్గాన్ని ఇది సృష్టిస్తుంది.

ఫ్రాంచైజీ యాజమాన్యానికి సంబంధించిన ఎక్స్‌ప్రెషన్ ఆఫ్ ఇంటరెస్ట్ (EOI) ప్రక్రియకు కార్పొరేట్ వర్గాల నుంచి విశేష స్పందన లభించింది. తొలి సీజన్ జూన్–జూలై 2026లో ప్రారంభం కానుంది. మ్యాచ్ షెడ్యూల్ మరియు జట్ల వివరాలు త్వరలో ప్రకటించబడతాయి.

అగ్రశ్రేణి లీగ్‌ల తరహాలో రూపొందించిన TG20, ఆటగాళ్లకు అధిక స్థాయి పోటీ వాతావరణాన్ని కల్పిస్తూ, వారి ప్రతిభను మెరుగుపరచడానికి మరియు గుర్తింపు పొందడానికి సహాయపడుతుంది.

TG20 vs డొమెస్టిక్ లీగ్స్
•​పోటీ స్థాయి: TG20 – అధికం | క్లబ్ క్రికెట్ – మధ్యస్థం
​•​మ్యాచ్ ఒత్తిడి: ప్రొఫెషనల్ | సెమీ-ప్రొఫెషనల్
​•​గుర్తింపు (Exposure): విస్తృతం | పరిమితం
​•​ఆటగాళ్ల అభివృద్ధి: వేగంగా | క్రమంగా

ఈ టోర్నమెంట్‌లో మొత్తం 8 ఫ్రాంచైజీ జట్లు పాల్గొని, 32 మ్యాచ్‌లు నిర్వహించబడతాయి. అన్ని మ్యాచ్‌లు ఉప్పల్‌లోని రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ క్రికెట్ స్టేడియంలో రౌండ్-రోబిన్ మరియు ప్లేఆఫ్ పద్ధతిలో జరుగుతాయి.

హెచ్‌సీఏ అధికారులు TG20 ను కేవలం లీగ్‌గా కాకుండా, జిల్లా స్థాయి ప్రతిభను గుర్తించి, పెంపొందించి, ప్రదర్శించే ఒక సమగ్ర ప్రతిభా వేదికగా అభివర్ణించారు.

పారదర్శకత, నిష్పక్షపాతత, ప్రొఫెషనలిజం వంటి విలువలతో ఈ లీగ్ నిర్వహించబడనుంది. ఫ్రాంచైజీలు, స్పాన్సర్లు, మరియు ఇతర భాగస్వాముల నుంచి విస్తృత స్పందన లభించే అవకాశముంది.

క్రికెట్‌కే పరిమితం కాకుండా, ప్రేక్షకులకు ఉత్సాహభరితమైన మ్యాచ్‌లు, వినోదాత్మక కార్యక్రమాలతో పండుగ వాతావరణాన్ని TG20 అందించనుంది. ఈ లీగ్‌లో విజయాన్ని సాధించాలంటే ప్రొఫెషనల్ సిద్ధత, క్రమశిక్షణ, మరియు స్థిరత్వం అత్యంత ముఖ్యమైనవి.

ధన్యవాదాలు
ఎచ్ సి ఏ సెక్రటరీ మన్నె జీవన్ రెడ్డి

