ఐపీఎల్‌లో గుజ‌రాత్ టైటాన్స్ కెప్టెన్‌గా టీమిండియా యువ ఓపెన‌ర్ శుబ్‌మ‌న్ గిల్ ఎంపికైన సంగ‌తి తెలిసిందే. ఐపీఎల్‌-2024 సీజ‌న్‌తో గుజ‌రాత్ సార‌ధిగా గైక్వాడ్ త‌న ప్ర‌యాణాన్ని ప్రారంభించాడు. కెప్టెన్‌గా తొలి మ్యాచ్‌లోనే విజ‌యాన్ని అందుకున్నాడు ఇండియ‌న్ క్రికెట్ ప్రిన్స్‌.

ముంబై ఇండియ‌న్స్‌తో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో 4 ప‌రుగుల తేడాతో గుజ‌రాత్ విజ‌యం సాధించింది. ఇప్పుడు గుజ‌రాత్ త‌మ రెండో మ్యాచ్‌లో చెపాక్‌ చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్‌తో త‌ల‌ప‌డుతోంది. ఈ మ్యాచ్ టాస్ సంద‌ర్భంగా ఓ ఫ‌న్నీ సంఘ‌ట‌న చోటు చేసుకుంది. ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన‌ గుజ‌రాత్ కెప్టెన్ గిల్ త నిర్ణ‌యాన్ని వెల్ల‌డించ‌డంలో కాస్త క‌న్ఫ్యూజ్ అయ్యాడు.

అతడు పొరపాటున 'ఫస్ట్ బ్యాటింగ్' చేస్తానని చెప్పాడు. వెంట‌నే త‌న నిర్ణ‌యాన్ని మార్చుకుంటూ 'సారీ సారీ, బౌల్ ఫస్ట్' అంటూ మ్యాచ్ రిఫరీకి గిల్ తెలియ‌జేశాడు. దీంతో ఒక్క‌సారిగా అందరూ న‌వ్వుకున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్‌గా మారింది.

