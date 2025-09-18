 మోటీ మాయాజాలం.. ఫైనల్లో గయానా అమెజాన్‌ వారియర్స్‌ | CPL 2025 Qualifier: Guyana Amazon Warriors Beat St Lucia Kings, Set Up Final Clash | Sakshi
మోటీ మాయాజాలం.. ఫైనల్లో గయానా అమెజాన్‌ వారియర్స్‌

Sep 18 2025 4:41 PM | Updated on Sep 18 2025 5:06 PM

Gudakesh Motie spins Amazon Warriors to CPL 2025 final

ఇమ్రాన్‌ తాహిర్‌ నేతృత్వంలోని గయానా అమెజాన్‌ వారియర్స్‌ కరీబియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ 2025 ఎడిషన్‌ ఫైనల్స్‌కు చేరింది. భారతకాలమానం ప్రకారం ఇవాళ (సెప్టెంబర్‌ 18) ఉదయం జరిగిన తొలి క్వాలిఫయర్‌లో ఆ జట్టు సెయింట్‌ లూసియా కింగ్స్‌పై 14 పరుగుల స్వల్ప తేడాతో గెలుపొందింది.

తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన గయానా.. తబ్రేజ్‌ షంషి (4-0-33-3), డేవిడ్‌ వీస్‌ (3-0-14-2), అల్జరీ జోసఫ్‌ (3-0-34-2), తైమాల్‌ మిల్స్‌ (3.5-0-38-2), రోస్టన్‌ ఛేజ్‌ (2-0-15-1) ధాటికి 19.5 ఓవర్లలో 157 పరుగులకు ఆలౌటైంది. 

గయానా ఇన్నింగ్స్‌లో బెన్‌ మెక్‌డెర్మాట్‌ (34), షాయ్‌ హెప్‌ (32) మాత్రమే చెప్పుకోదగ్గ స్కోర్లు చేశారు. ఆఖర్లో రొమారియో షెపర్డ్‌ (8 బంతుల్లో 21; 2 ఫోర్లు, సిక్స్‌), ప్రిటోరియస్‌ (8 బంతుల్లో 17; 2 ఫోర్లు, సిక్స్‌) మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌ ఆడటంతో గయానా గౌరవప్రదమైన స్కోర్‌ చేయగలిగింది.

మోటీ మాయాజాలం
అనంతరం 158 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించేందుకు బరిలోకి దిగిన లూసియా కింగ్స్‌.. గుడకేశ్‌ మోటీ మాయాజాలం (4-0-30-4) దెబ్బకు 19.1 ఓవర్లలో 143 పరుగులకే చాపచుట్టేసింది. ఇమ్రాన్‌ తాహిర్‌ (4-0-22-2), ప్రిటోరియస్‌ (4-0-24-2), రొమారియో షెపర్డ్‌ (4-0-36-1), హస్సన్‌ ఖాన్‌ (2.1-0-21-1) కూడా లూసియా కింగ్స్‌ను డ్యామేజ్‌ చేశారు.

గయానా బౌలర్ల ధాటికి ఓ దశలో లూసియా కింగ్స్‌ ఇన్నింగ్స్‌ 100లోపే ముగుస్తుందని అనుకున్నారు. అయితే ఖారీ పియెర్‌ (29 బంతుల్లో 50; 3 ఫోర్లు, 5 సిక్సర్లు), తైమాల్‌ మిల్స్‌ (18 బంతుల్లో 30; 4 ఫోర్లు, సిక్స్‌) వీరోచితంగా పోరాడి గాయానా శిబిరంలో ఓటమి భయం పుట్టించారు. మోటీ పియెర్‌ను.. హస్సన్‌ ఖాన్‌ మిల్స్‌ను ఔట్‌ చేయడంతో లూసియా కింగ్స్‌ పోరాటం ముగిసింది.

ఈ మ్యాచ్‌లో ఓడినా లూసియా కింగ్స్‌కు టైటిల్‌ రేసులో ఉండేందుకు మరో అవకాశం ఉంటుంది. సెప్టెంబర్‌ 20న జరిగే క్వాలిఫయర్‌-2లో ట్రిన్‌బాగో నైట్‌రైడర్స్‌తో తలపడుతుంది. ఈ మ్యాచ్‌లో గెలిచిన జట్టు సెప్టెంబర్‌ 22న జరిగే ఫైనల్లో గయానాతో అమీతుమీ తేల్చుకుంటుంది.

 

