 CPL విజేత బార్బడోస్‌ రాయల్స్‌.. కీలకపాత్ర పోషించిన టీమిండియా ప్లేయర్‌ | Shreyanka Patil cameo powers Barbados Royals to third consecutive WCPL title | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

CPL విజేత బార్బడోస్‌ రాయల్స్‌.. కీలకపాత్ర పోషించిన టీమిండియా ప్లేయర్‌

Sep 18 2025 3:57 PM | Updated on Sep 18 2025 3:57 PM

Shreyanka Patil cameo powers Barbados Royals to third consecutive WCPL title

2025 మహిళల కరీబియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ టైటిల్‌ను బార్బడోస్‌ రాయల్స్‌ ఎగరేసుకుపోయింది. నిన్న (సెప్టెంబర్‌ 17) జరిగిన ఫైనల్లో ఆ జట్టు గయానా అమెజాన్‌ వారియర్స్‌ను 3 వికెట్ల తేడాతో ఓడించి, వరుసగా మూడో టైటిల్‌ను కైవసం చేసుకుంది. 

ఈ మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన గయానా నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 3 వికెట్ల నష్టానికి 136 పరుగులు మాత్రమే చేసింది. యామీ హంటర్‌ (29), కెప్టెన్‌ షెమెయిన్‌ క్యాంప్‌బెల్‌ (28 నాటౌట్‌), వాన్‌ నికెర్క్‌ (27 నాటౌట్‌) ఓ మోస్తరు స్కోర్లు చేశారు. బార్బడోస్‌ బౌలర్లలో షమీలియా కాన్నెల్‌, అఫీ ఫ్లెచర్‌, ఆలియా అల్లెన్‌ తలో వికెట్‌ తీశారు.

అనంతరం బరిలోకి దిగిన బార్బడోస్‌.. 19.4 ఓవర్లలో 7 వికెట్లు కోల్పోయి లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. కోట్నీ వెబ్ (31), కైసియా నైట్‌ (31), చమారీ ఆటపట్టు (25) గెలుపుకు తమవంతు సహకారాన్ని అందించగా.. ఆఖర్లో టీమిండియా ఆల్‌రౌండర్‌ శ్రేయాంక పాటిల్‌ (6 బంతుల్లో 10 నాటౌట్‌; 2 ఫోర్లు), ఆలియా అల్లెన్‌ (9 బంతుల్లో 17 నాటౌట్‌; ఫోర్‌, సిక్స్‌) మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌లు ఆడి బార్బడోస్‌ను విజయతీరాలకు చేర్చారు.

స్వల్ప స్కోర్‌ను కాపాడుకునేందుకు గయానా బౌలర్లు చాలా కష్టపడినప్పటికీ.. ఆఖర్లో ఆలియా, శ్రేయాంక వారి నుంచి మ్యాచ్‌ను లాగేసుకున్నారు. 18 బంతుల్లో 27 పరుగులు చేయాల్సిన తరుణంలో వరుసగా రెండు వికెట్లు కోల్పోగా.. శ్రేయాంక వరుసగా రెండు బౌండరీలు బాది బార్బడోస్‌ గెలుపును ఖరారు చేసింది.

ఆతర్వాతి ఓవర్‌లో ఆలియా వరుసగా సిక్సర్‌, బౌండరీ బాది బార్బడోస్‌ గెలుపును లాంఛనం చేసింది. ఈ టోర్నీలో తొలిసారి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన శ్రేయాంక, బంతితోనూ (2-0-15-0) పర్వాలేదనిపించింది.  21 ఏళ్ల శ్రేయాంక గత కొంతకాలంగా  గాయాలతో సతమతమవుతూ భారత వరల్డ్‌కప్‌ జట్టులో చోటు దక్కించుకోలేకపోయింది. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న మీనాక్షి చౌదరి (ఫోటోలు)
photo 2

'కిష్కింధపురి' మూవీ సక్సెస్ మీట్..ముఖ్య అతిథిగా సాయి దుర్గ తేజ్ (ఫొటోలు)
photo 3

తెలంగాణలో కొలువైన శ్రీరంగనాథస్వామి ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా?
photo 4

‘బ్యూటీ’ మూవీ ప్రమోషన్స్ లో నరేష్, వాసుకి ఆనంద్ (ఫొటోలు)
photo 5

ఓజీ ప్రమోషన్స్ లో ప్రియాంక.. బ్లాక్ డ్రెస్ లో క్యూట్ లుక్స్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Harish Haritha Shocking Comments On Mask Man 1
Video_icon

హరీష్ నన్ను కూడా కొట్టాడు..! హరిత షాకింగ్ కామెంట్స్
YS Jagan Fire On Chandrababu Over Cancellation of Poor People House 2
Video_icon

మీకు అధికారం ఇచ్చింది పేదలపై కత్తికట్టడానికా? : వైఎస్ జగన్
Perni Nani Mass Warning to Chandrababu Govt Over Privatization of Medical Colleges 3
Video_icon

చంద్రబాబు లాంటి వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటే రాష్ట్రం అధోగతే: పేర్నినాని
Varudu Kalyani Comments on TTD and Chandrababu Govt Negligence 4
Video_icon

ప్రభుత్వం, టీటీడీ వైఫల్యం వల్లే తొక్కిసలాట: వరుదు కళ్యాణి
YSRCP members walk out from the AP Legislative Council 5
Video_icon

మంత్రి ఆనం వ్యాఖ్యలకు నిరసనగా YSRCP సభ్యుల వాకౌట్
Advertisement
 