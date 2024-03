ఇంగ్లండ్‌ క్రికెటర్‌ జానీ బెయిర్‌స్టోకు వింత అనుభవం ఎదురైంది. ఇవాళ (మార్చి 7) ధర్మశాల వేదికగా భారత్‌తో తన వందో టెస్ట్‌ మ్యాచ్‌ ఆడుతున్న బెయిర్‌స్టో.. యాదృచ్చికంగా ఇదే వేదికపై తన వందో వన్డే ఇంటర్నేషనల్‌ మ్యాచ్‌ కూడా ఆడాడు.

ఇలా తన కెరీర్‌లో వందో వన్డే, వందో టెస్ట్‌ మ్యాచ్‌ ఒకే వేదికపై ఆడటంతో బెయిర్‌స్టోకు ధర్మశాల మైదానం​ చిరస్మరణీయంగా మారింది. కెరీర్‌లో అరుదైన వంద మ్యాచ్‌ల మైలురాయిని రెండు ఫార్మాట్లలో ఒకే వేదికపై అందుకోవడంతో ఈ మైదానం బెయిర్‌స్టోకు జీవితాంతం గుర్తుండిపోతుంది.

ఈ వేదికపై జరిగిన తన వందో వన్డేలో హాఫ్‌ సెంచరీ (వన్డే వరల్డ్‌కప్‌ 2023లో బంగ్లాదేశ్‌పై 52 పరుగులు) సాధించిన బెయిర్‌స్టో.. తన వందో టెస్ట్‌ మ్యాచ్‌ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో మాత్రం 29 పరుగులకే పరిమితమయ్యాడు.

Dharamsala has been a memorable ground for Jonny Bairstow🏟️❤️ pic.twitter.com/1grLKRQy3o

— CricTracker (@Cricketracker) March 7, 2024