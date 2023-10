బంగ్లాదేశ్‌తో మ్యాచ్‌ సందర్భంగా టీమిండియా స్టార్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ హార్ధిక్‌ పాండ్యా ఫీల్డింగ్‌ చేస్తూ గాయపడ్డ విషయం తెలిసిందే. ఇన్నింగ్స్‌ (భారత బౌలింగ్‌) 8వ ఓవర్‌ మూడో బంతికి లిటన్‌ దాస్‌ కొట్టిన స్ట్రయిట్ డ్రైవ్‌ను ఆపబోయి హార్దిక్ కుడి కాలిని గాయపరుచుకున్నాడు. బంతి బలంగా తాకడంతో హార్దిక్‌ తీవ్ర అసౌకర్యానికి లోనై ఓవర్ మధ్యలోనే మైదానాన్ని వీడాడు. మిగిలిన ఓవర్‌ను కోహ్లి పూర్తి చేశాడు. ఆ తర్వాత కూడా హార్ధిక్‌ బరిలోకి దిగలేదు. హార్ధిక్‌ నొప్పితో విలవిలలాడుతుండటంతో గాయం తీవ్రతను తెలుసుకునేందుకు డాక్టర్లు స్కానింగ్‌కు రెఫర్‌ చేశారు. రిపోర్ట్‌లపై బీసీసీఐ అధికారికంగా ప్రకటన చేయాల్సి ఉంది.

🚨 Update 🚨

Hardik Pandya's injury is being assessed at the moment and he is being taken for scans.

Follow the match ▶️ https://t.co/GpxgVtP2fb#CWC23 | #TeamIndia | #INDvBAN | #MeninBlue pic.twitter.com/wuKl75S1Lu

— BCCI (@BCCI) October 19, 2023