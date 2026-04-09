 క్రికెట్‌ చరిత్రలో పెను సంచలనం | Cricket Witnesses A Miracle As Laura Cardoso Produces Greatest Ever T20I Bowling Spell | Sakshi
క్రికెట్‌ చరిత్రలో ఊహకందని అద్భుతం

Apr 9 2026 7:31 PM | Updated on Apr 9 2026 7:51 PM

Cricket Witnesses A Miracle As Laura Cardoso Produces Greatest Ever T20I Bowling Spell

అంతర్జాతీయ టీ20 క్రికెట్‌లో ఊహకందని ఓ అద్భుతం జరిగింది. మహిళల విభాగంలో ఓ బౌలర్‌ ఏకంగా 9 వికెట్లు తీసి, సరికొత్త ప్రపంచ రికార్డు నెలకొల్పింది. కలహరి మహిళల టీ20 టోర్నీ-2026లో భాగంగా లెసోథోతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో బ్రెజిల్‌ బౌలర్‌ లారా కార్డోసో ఈ చారిత్రక ఫీట్‌ సాధించింది. 

ఈ మ్యాచ్‌లో 3 ఓవర్లు వేసిన ఆమె.. కేవలం 4 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చి, ఓ హ్యాట్రిక్‌ సహా 9 వికెట్లు పడగొట్టింది. ఫలితంగా 203 పరుగుల భారీ లక్ష్య ఛేదనకు దిగిన లెసోథో జట్టు 13 పరుగులకే ఆలౌటై (6.2 ఓవర్లలో), 190 పరుగుల భారీ తేడాతో ఘోర పరాజయంపాలైంది.

అంతర్జాతీయ టీ20 క్రికెట్‌లో లారా కార్డోసో నమోదు చేసిన ఈ గణాంకాలు (3-0-4-9) ఏ విభాగంలో (పురుషులు, మహిళల) అయినా అత్యుత్తమంగా నిలిచిపోనున్నాయి. గతంలో అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో అత్యుత్తమ బౌలింగ్‌ గణాంకాలు భూటాన్‌ బౌలర్‌ సోనమ్‌ యెషే పేరిట ఉండేవి. గతేడాది డిసెంబర్‌లో మయన్మార్‌తో జరిగిన అంతర్జాతీయ టీ20 మ్యాచ్‌లో యెషే కేవలం 7 పరుగులిచ్చి 8 వికెట్లు తీశాడు. 

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

గ్రాండ్‌గా బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ లగ్న పత్రిక వేడుక (ఫొటోలు)
photo 2

సెలబ్రిటీలతో ఐకాన్ స్టార్ బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 3

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న నయనతార, విఘ్నేష్ శివన్ (ఫొటోలు)
photo 4

గుర్తుకొస్తున్నాయి.. మహానేత పాదయాత్రకు 23 ఏళ్లు (చిత్రాలు)
photo 5

ఈ సినిమా ఎంతో స్పెషల్‌ అంటున్న కృతీ శెట్టి (ఫోటోలు)

Video

View all
Botsa Satyanarayana Strong Counter to Atchannaidu Comments on YSR 1
Video_icon

ఎద్దులా పెరిగావ్ కానీ బుర్ర లేదు.. అచ్చన్నకు ఇచ్చిపడేసిన బొత్స
Jeevan Reddy Joins BRS KTR Makes Key Remarks in Jagtial 2
Video_icon

కాంగ్రెస్ కు గుడ్ బై BRSలోకి జీవన్ రెడ్డి..
Former NASA Scientist Former Employees Reveals Sensational Details 3
Video_icon

నాసాలో చీకటి కోణం.. సంచలన విషయాలు బయటపెట్టిన NASA మాజీ శాస్త్రవేత్త
YSRCP MLC Botsa Satyanarayana Emotional Recalling YSR 4
Video_icon

కంటతడి పెట్టిన బొత్స
YS Jagan MAVIGUN Flex Banners in Machilipatnam, Vijayawada, and Guntur 5
Video_icon

మచిలీపట్నం, విజయవాడ, గుంటూరులో భారీగా 'మావిగన్' ఫ్లెక్సీలు
