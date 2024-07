క్రిస్‌ గేల్‌ ఊచకోత..వయసు మీద పడినా అదే జోరు

యూనివర్సల్‌ బాస్‌ క్రిస్‌ గేల్‌ 44 ఏళ్ల వయసులోనూ ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు. కెరీర్‌ ఉన్నతిలో ఎలా విధ్వంసం సృష్టించాడో, లేటు వయసులోనే అదే తరహాలో రెచ్చిపోతున్నాడు. వరల్డ్‌ ఛాంపియన్‌షిప్‌ ఆఫ్‌ లెజెండ్స్‌ టోర్నీలో భాగంగా సౌతాఫ్రికా ఛాంపియన్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో గేల్‌ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయాడు. ప్రత్యర్ది బౌలర్లను చీల్చిచెండాడు. కేవలం 40 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు, 6 సిక్సర్ల సాయంతో 70 పరుగులు చేశాడు. ఫలితంగా వెస్టిండీస్‌ ఛాంపియన్స్‌.. సౌతాఫ్రికా ఛాంప్స్‌పై 6 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది.

