IPL 2025: బీసీసీఐకి ఊహించని షాక్‌!

భారత క్రికెట్‌ నియంత్రణ మండలి (BCCI)కి భారీ ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఐపీఎల్‌-2025 (IPL 2025) సందర్భంగా బోర్డు తీసుకున్న ఓ నిర్ణయం వివాదానికి దారి తీసింది. ఈ క్రమంలో బీసీసీఐకి ఢిల్లీ హైకోర్టు నుంచి నోటీసులు వచ్చాయి.

అసలు ఏం జరిగిందంటే.. క్యాష్‌ రిచ్‌ లీగ్‌తో ప్రతి ఏటా ఏదో ఒక కొత్త హంగుతో నిర్వాహకులు అభిమానులను ఆకర్షిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. తొలుత అంపైర్‌ క్యామ్‌.. తర్వాత స్పైడర్‌ క్యామ్‌.. తాజాగా రోబో కుక్క (Robotic Dog).. ఐపీఎల్‌ బ్రాడ్‌కాస్టర్ల టీమ్‌లో చేరిపోయాయి.

నడుస్తుంది.. పరిగెడుతుంది.. ఎగురుతుంది..

ఏ‍ప్రిల్‌ 13న ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌- ముంబై ఇండియన్స్‌ మ్యాచ్‌ సందర్భంగా ఈ రొబోటిక్‌ డాగ్‌ను నిర్వాహకులు పరిచయం చేశారు. ‘‘ఐపీఎల్‌ కుటుంబంలో కొత్త మెంబర్‌. ఇది నడుస్తుంది.. పరిగెడుతుంది.. ఎగురుతుంది.. అంతేకాదు మనస్ఫూర్తిగా నవ్వుతుంది కూడా! మా ప్రచార కుటుంబంలోని కొత్త మెంబర్‌కు స్వాగతం పలకండి’’ అంటూ ఓ వీడియోను షేర్‌ చేశారు.

ఇక రిమోట్‌తో ఆపరేట్‌ చేసే ఈ రోబో కుక్కకు ఏప్రిల్‌ 20న ‘చంపక్‌’గా నామకరణం చేశారు. ముంబై ఇండియన్స్‌- చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ మధ్య మ్యాచ్‌ సందర్భంగా ఈ విషయాన్ని నిర్వాహకులు వెల్లడించారు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో రోబో డాగ్‌కు తాము ఎంచుకున్న పేర్లలో ఎక్కువ మంది చంపక్‌కే ఓటు వేశారని.. అందుకే దానికి ఆ పేరు పెట్టామని వెల్లడించారు.

𝗛𝗼𝗹𝗱 𝗼𝗻! 𝗪𝗲'𝘃𝗲 𝗮 𝗻𝗲𝘄 𝗜𝗣𝗟 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝘆 𝗺𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 𝗶𝗻 𝘁𝗼𝘄𝗻



It can walk, run, jump, and bring you a 'heart(y)' smile



And...A whole new vision



Meet the newest member of the #TATAIPL Broadcast family



P.S: Can you help us in… pic.twitter.com/jlPS928MwV

