ఆసీస్‌ విధ్వంసకర వీరుడు గ్లెన్‌ మ్యాక్స్‌వెల్‌ టోర్నీ ఏదైనా తనదైన మార్కు షాట్లతో విరుచుకుపడటం సహజం. తాజాగా బిగ్‌బాష్‌ లీగ్‌లోనూ అతను అలాంటి ఓ వినూత్న షాట్‌నే ఆడి అందరినీ ఆకట్టుకున్నాడు. స్కూప్‌ షాట్‌ను రివర్స్‌లో ఉండే ఈ షాట్‌ ఆడి మ్యాక్సీ బౌండరీ సాధించాడు. ఈ షాట్‌ను చూసి అతని అభిమానులు మ్యాడ్‌ మ్యాక్సీ అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. క్రికెట్‌లో ఇదో కొత్త రకం షాట్‌ అంటూ కితాబునిస్తున్నారు. ఈ షాట్‌కు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరలవుతుంది. లీగ్‌లో భాగంగా మెల్‌బోర్న్‌ రెనెగేడ్స్‌తో ఇవాళ (జనవరి 2) జరిగిన మ్యాచ్‌లో మ్యాక్సీ ఈ వెరైటీ షాట్‌ను ఆడాడు.

Glenn Maxwell inventing new shots in cricket.



