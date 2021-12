Colin Munro Smash Century In BBL 2021.. బిగ్‌బాష్‌ లీగ్‌లో భాగంగా పెర్త్‌ స్కార్చర్స్‌ ఓపెనర్‌ కొలిన్‌ మున్రో సెంచరీతో చెలరేగాడు. అడిలైడ్‌ స్ట్రైకర్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో మున్రో 73 బంతుల్లో 8 ఫోర్లు, 6 సిక్సర్లతో 114 పరుగులతో విధ్వంసం సృష్టించాడు. కాగా బిగ్‌బాష్‌ లీగ్‌ చరిత్రలో కొలిన్‌ మున్రోది 27వ సెంచరీ. అతని ధాటికి పెర్త్‌ స్కార్చర్స్‌ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో వికెట్‌ నష్టానికి 195 పరుగులు భారీ స్కోరు చేసింది. మరో ఓపెనర్‌ బెన్‌కాఫ్ట్ర్‌ 45 పరుగులు చేసి రనౌట్‌గా వెనుదిరిగాడు.

చదవండి: BBL 2021: సూపర్‌ క్యాచ్‌ పట్టాననే సంతోషం లేకుండా చేశారు

అనంతరం బ్యాటింగ్‌ చేసిన అడిలైడ్‌ స్ట్రైకర్స్‌ 17.5 ఓవర్లలో 146 పరుగులకే ఆలౌటై 49 పరుగుల తేడాతో పరాజయం చవిచూసింది. మాథ్యూ షార్ట్‌ 63 పరుగులతో టాప్‌ స్కోరర్‌గా నిలిచినప్పటికీ.. మిగతావారు విఫలమయ్యారు. జాసన్‌ బెండార్ఫ్‌ , ఆండ్రూ టై చెరో 3 వికెట్లు తీశారు.

చదవండి: Big Bash League 2021: కసిగా 213 పరుగులు కొట్టారు.. ప్రత్యర్థి జట్టు మాత్రం

That is absolutely MASSIVE from Colin Munro.

114no from 73 deliveries 👏 #BBL11 pic.twitter.com/4t9fIxBC3s

— KFC Big Bash League (@BBL) December 11, 2021