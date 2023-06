ఆసియాకప్‌ 2023కి సంబంధించిన హక్కులను బ్రాడ్‌కాస్ట్‌ సంస్థ స్టార్‌స్పోర్ట్స్‌ కొనుగోలు చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆసియా కప్‌కు సంబంధించిన ప్రోమోను శుక్రవారం తన ట్విటర్‌లో రిలీజ్‌ చేసింది. ''ఈ ఏడాది చివర్లో జరగనున్న వన్డే వరల్డ్‌కప్‌ కొట్టడానికి ముందు ఆసియా కప్‌ కొట్టండి.. ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంపొందించుకొండి'' అంటూ టీమిండియాను ఎంకరేజ్‌ చేస్తూ బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో వచ్చిన మాటలు ఆకట్టుకున్నాయి.

ఆ తర్వాత ఆసియా కప్‌లో పాల్గొననున్న ఆరు జట్లను చూపిస్తూ ప్రోమో కొనసాగుతుంది. చివరగా చిరకాల ప్రత్యర్థులు భారత్‌-పాకిస్తాన్‌ మధ్య ఆసక్తికరపోరు ఖాయమని చెబుతూ 31 ఆగస్టు నుంచి సెప్టెంబర్‌ 17 వరకు ఉపఖండపు దేశాల మధ్య పోరు రంజుగా ఉంటుంది.. అంటూ ముగించింది. స్టార్‌స్పోర్ట్స్‌ రిలీజ్‌ చేసిన ప్రోమో ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

All eyes on Asia as we gear up for an ultimate showdown in the #AsiaCup2023!

Join #TeamIndia's exhilarating journey as they intend to conquer first the Asia Cup & then the World Cup #AajAsiaKalDuniya

Watch Asia Cup LIVE from Aug 31-Sep 17, only on Star Sports Network pic.twitter.com/b1tcPlZ6dn

— Star Sports (@StarSportsIndia) June 17, 2023